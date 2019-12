Jaarabonnement van De Lijn nu ook op afbetaling kv

01 december 2019

04u35

Bron: Belga 0 Een jaarabonnement voor De Lijn kost 319 euro en een Buzzy Pazz, een jaarabonnement voor jongeren, 212 euro. Binnenkort zal dat bedrag ook maandelijks afbetaald kunnen worden. Dat zou alvast zo voorzien worden in de nieuwe beheersovereenkomst die de vervoersmaatschappij afsluit met de Vlaamse overheid, zegt Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld) in De Zondag.

"Voor reizigers die net niet in aanmerking komen voor een sociaal tarief of een korting, kan een gespreide betaling welkom zijn. Als reizigers vandaag de jaarprijs niet kunnen betalen, worden ze in de richting van de duurdere maandabonnementen gedreven. Gespreide betaling zal een busabonnement voor meer mensen financieel toegankelijk maken", aldus De Vroe.

De Lijn liet gisteren ook nog weten dat het in 2019 liefst 488 chauffeurs aanwierf. Een opsteker, aangezien De Lijn kampt met een tekort aan chauffeurs.