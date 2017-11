Jaar na brutale verkrachting van jogster: 44-jarige man aangehouden HR

De vrouw werd verkracht op het wandelpad vlakbij de fietsersbrug over de Woluwelaan. Na de feiten werd deze robotfoto van de dader verspreid. Er is een verdachte opgepakt voor de brutale verkrachting van een 43-jarige jogster in Vilvoorde, op 3 september 2016. Het gaat om een 44-jarige man. Hij werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en is in verdenking gesteld voor verkrachting met foltering.

De raadkamer heeft intussen de voorlopige hechtenis van de man al met een maand verlengd, aldus nog het parket, dat verder geen commentaar kwijt wil over de zaak.

De feiten vonden plaats op zaterdagochtend 3 september, omstreeks 6 uur 's ochtends. Het slachtoffer was die ochtend thuis vertrokken om te gaan joggen op het wandelpad Schoewever, een verlengstuk van de De Bavaylei in Vilvoorde. Ze liep in de richting van de fietsersbrug die over de Woluwelaan loopt en kruiste na een 400-tal meter verder een man die haar vastgreep. Ze werd op de grond gegooid en hevig geslagen in het aangezicht, waarbij ze ernstige verwondingen opliep. Vervolgens sleepte de dader haar mee naar een verdoken plaats waar hij de vrouw verkrachtte. Zij hield aan de feiten blijvende letsels over.

DNA-spoor

Kort na de feiten stuurde het parket Halle-Vilvoorde een opsporingsbericht rond over de feiten. Alle getuigen hadden het toen over "een man die angst aanjaagt". Nu, 14 maanden later, is een verdachte opgepakt. Dat gebeurde na analyse van een DNA-spoor en een positieve match in de DNA-databank.