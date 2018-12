Jaar later: fitnessapp Strava geeft nog steeds gevoelige info over Belgisch leger prijs Gunter Van Stappen

28 december 2018

13u18

Bron: VTM NIEUWS 0 Door het gebruik van de populaire fitnessapp Strava ligt gevoelige informatie over Belgische militairen en militaire installaties nog altijd voor het rapen. Dat stelt VTM NIEUWS vast. De Belgische Defensie verbiedt al langer het gebruik van de app in gevoelige gebieden. Maar nu nog zijn via de app looproutes van militairen op buitenlandse missie makkelijk te bekijken.

Op 22 mei dit jaar heeft een zekere Stefaan zijn dagelijkse route gelopen in Gao, in Mali. Daar ligt een militaire basis waar ook Belgen gestationeerd zijn. Dat komen we allemaal te weten, omdat hij gelopen heeft met de fitnessapp Strava.



Op de global heat map van de sportapp kan je zien waar mensen het meeste lopen. Begin dit jaar kwam aan het licht dat je er ook de looproutes van militairen vindt. Op de militaire bases in ons land, maar ook op bases waar Belgen op missie zijn. Defensie verbood het gebruik van de app in gevoelige gebieden, maar een jaar later staan er nog tal van looproutes van soldaten online.

Groot gevaar

“Wat het allemaal nog straffer maakt, via de heat maps kan je ook zien wie de routes gelopen heeft”, vertelt VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens. “We vinden zelfs namen, voornamen en thuisadressen van militairen. In combinatie met hun profiel op Facebook of Instagram komen we nog meer te weten over hun ouders, hun vriendin enzovoort. Een schat aan informatie dus, maar ook een groot gevaar in handen van de vijand.”



Ook de militaire basissen zijn trouwens nog altijd volledig zichtbaar, wereldwijd. Bij Google bijvoorbeeld is dat al lang geblurd.

“Gebruik wel degelijk verboden”

Defensie zegt dat ze het gebruik wel degelijk verbiedt in gevoelige gebieden, en dat ze het ook sowieso afraadt op andere missies. Maar volledig verbieden, zoals in Nederland, gaat te ver. Voorlopig zijn er ook nog geen incidenten door de app gemeld, reageert Defensie.

