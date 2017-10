Jaar cel voor twintiger die agent duwde bij uit de hand gelopen arrestatie 13-jarige in Borgerhout PLA/SPS

09u13

Bron: eigen berichtgeving, belga 0 rv De jongeman die in juni een politieman aanviel in Borgerhout, heeft een jaar celstraf en een boete van 100 euro gekregen van de Antwerpse strafrechter.

De feiten speelden zich op 25 juni af in de omgeving van de Jan De Laetstraat in Borgerhout. Twee inspecteurs van het fietsteam wilden een minderjarige controleren, die zonder helm rondreed op een bromfiets die gestolen bleek te zijn. De jongeman zette het op een lopen. Toen de agenten hem bij de kraag grepen, werden ze belaagd door jongeren uit de buurt, die de arrestatie probeerden te verhinderen.



Volgens het openbaar ministerie had Soulaimane Y. een van de inspecteurs een duw in de rug gegeven. Een andere politiepatrouille kon hem arresteren. Hij bleek al eerder met het gerecht in aanraking te zijn gekomen. Op zijn strafblad staan twee veroordelingen, de meest recente dateert van 29 april 2016. Hij kreeg toen 40 maanden cel voor afpersing en diefstal met geweld.



Het openbaar ministerie vorderde een jaar cel en 800 euro boete voor Soulaimane Y. De beklaagde ontkende bewust de agent geduwd te hebben en vroeg de vrijspraak. Toch vond de rechter de feiten bewezen. Het parket vroeg de onmiddellijke aanhouding van de jongeman maar daar ging de rechter niet op in.