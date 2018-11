Jaar cel voor man die Theo Francken doodsbedreigingen stuurde: “Krachtig signaal” kg kv

07 november 2018

20u46

Bron: Belga 10 De correctionele rechtbank van Leuven heeft vandaag een man veroordeeld tot een jaar cel voor doodsbedreigingen aan het adres van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en de Oost-Vlaamse procureur Johan Sabbe. “Een krachtig signaal”, aldus Francken. De straf is effectief en werd bij verstek uitgesproken.

Samuel V. (46) uit Heist-op-den-Berg bedreigde in september vorig jaar Theo Francken met de dood. “De doodsbedreiging heeft me vorig jaar bereikt via een anoniem mailadres en onder een valse naam”, vertelt Francken. “Vandaag is het een koud kunstje voor de politie om het IP-adres te achterhalen. Mensen zouden toch beter tweemaal nadenken. De man gebruikte extreemrechtse en heel schunnige taal. Tot wat dat kan leiden, hebben we in Nederland gezien.”



De staatssecretaris diende meteen een klacht in tegen onbekenden. Dat gebeurt wel vaker, zegt hij. “Er zijn grenzen die je niet overschrijdt. Een doodsbedreiging aan mijn adres of dat van mijn kinderen is er zo een. Ik dien dan consequent een klacht in. Ik krijg wel vaker doodsbedreigingen. Momenteel heb ik bij nog een vijftal zaken lopen die in onderzoek zijn bij de politie van Lubbeek en het parket in Leuven.”

Ik krijg wel vaker doodsbedreigingen. Momenteel heb ik bij nog een vijftal zaken lopen. Theo Francken (N-VA)

Spoorloos

De Oost-Vlaamse procureur Johan Sabbe kreeg gelijkaardige bedreigingen en stelde zich net als Francken burgerlijke partij. In een mail aan de Leuvense politie nam de beklaagde ook politieagenten, advocaten en magistraten onder vuur. Samuel V. werd bij verstek veroordeeld. Volgens de regionale omroep van Brabant is hij al een tijdje spoorloos.

“Behandeld als stront”

Samuel V. uitte zijn bedreigingen onder de valse naam “Geert Helsen” en hanteerde een uitgesproken racistisch taalgebruik. Naar eigen zeggen voelt hij zich “als stront behandeld”. Vanuit een diepe wrok dreigde hij er onder meer mee auto’s in brand te steken en bommen en explosieven te gebruiken.

Op sociale media liet V. zich discriminerend uit over allochtonen. Hij stelt dat hem als kind onrecht werd aangedaan door politie en Justitie. Dat maakte van hem “de moordmachine” die hij geworden is. De beklaagde werd eerder al veroordeeld voor verkrachting en diefstallen met verzwarende omstandigheden. Hij is momenteel spoorloos en heeft geen vast adres meer in ons land.

Francken tevreden

“Het is bij mijn weten de eerste keer dat een effectieve straf wordt uitgesproken. Dat is het bewijs dat de politie en het gerecht dit ernstig nemen. Ik ben tevreden met de duidelijke lijn en het consequente optreden van Justitie. Zowel extreemrechtse als extreemlinkse doodsbedreigers moeten gestraft worden”, zegt Francken.