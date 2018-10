Jaar cel voor man die inbreker neersteekt sam

25 oktober 2018

20u22

Bron: belga 12 De correctionele rechtbank van Leuven veroordeelt een man tot een jaar cel omdat hij een indringer levensgevaarlijk verwondde met een mes. De beklaagde zei dat hij handelde uit wettige zelfverdediging, maar volgens de rechtbank was de nachtelijke inbraak alleen maar uitlokking.

Twee gemaskerde mannen drongen in de nacht van 15 op 16 januari 2014 de woning van Damian G. in Leuven binnen. De bewoner kreeg rake klappen met een golfstick en deed alsof hij bewusteloos was. Toen de inbrekers aan de haal wilden gaan met een televisie, spurtte G. naar de keuken.

Hij greep daar een mes met een lemmet van twintig centimeter en stak daarmee een van de indringers in de buik. Het slachtoffer liep levensbedreigende verwondingen op, maar kon toch vluchten in het gezelschap van zijn kompaan. De politie trof hem bewusteloos aan op een voetpad.

Geen wettige zelfverdediging

Op de zitting vroeg G. de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging, maar volgens de rechtbank was daar geen sprake van. "De levensbedreigende verwondingen waren niet in verhouding met de klappen die hij zelf opliep. Bovendien ging hij het mes halen nadat hij eerst bewusteloosheid had gesuggereerd."

De rechter aanvaardde wel uitlokking als verschoning die tot strafvermindering leidt. Driekwart van de straf werd daarom met uitstel uitgesproken.

Andere feiten

Damian G. werd ook schuldig bevonden aan bedreigingen en een inbreuk op de wapenwetgeving. In de nacht van 22 op 23 juni 2014 had hij in Leuven een geladen alarmpistool op de politie gericht na een oproep voor een vechtpartij.