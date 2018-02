Jaar cel voor jongeren die overdosis van vriend filmden TK

07 februari 2018

16u36

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Tongeren heeft drie jongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden en een boete van 6.000 euro. Ze filmden eind 2014 de doodstrijd van hun vriend na een overdosis. De drie jongeren moeten een ook een schadevergoeding van 3.000 euro betalen aan de moeder van D.M.

In november 2014 liep een avondje stappen in Hasselt fataal af voor de toen 24-jarige D.M. Samen met drie vrienden was hij uitgegaan in Hasselt, waar ze aan de lopende band xtc-pillen innamen. Ook tijdens een afterparty in het appartement van een van de vrienden werd er nog geslikt en gedronken. Rond 12 uur 's middags slikte D.M. nog een xtc-pil in de vorm van een goudstaafje, die hij in een Hasseltse dansgelegenheid had gekocht. Zijn lichaamstemperatuur liep nadien op tot 41 graden Celcius.

Een van de aanwezigen zocht op haar telefoon op het internet informatie over wat ze moesten doen bij een overdosis, terwijl een jeugdvriend de doodstrijd van D.M. filmde met zijn gsm. Tijdens de behandeling van de zaak in maart vorig jaar werden de beelden ook getoond.

Volgens zijn jeugdvriend maakte hij het filmpje om D.M. te wijzen op zijn zware drugsgebruik. Hij wilde immers niet dat zijn beste vriend te veel drugs zou nemen.

Pas om iets voor 14 uur werden de hulpdiensten verwittigd. Toen ze ter plaatse kwamen, was D.M al overleden aan de gevolgen van zijn overmatige en gecombineerde drugsgebruik.

De Maasmechelaar die de xtc leverde aan de vier jongeren kreeg een gevangenisstraf van dertien maanden en een boete van 6.000 euro. Zowel een gedeelte van de gevangenisstraffen als de boetes werden met uitstel uitgesproken.