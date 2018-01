Jaar cel voor bejaarde man die van trap gevallen vrouw niet hielp ADN

14u47

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiebeeld. Een 82-jarige man die geen hulp bood aan een dronken Oekraïense vrouw die van de trap was gevallen, is door de correctionele rechtbank van Tongeren bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar. Zijn 36-jarige zoon werd vrijgesproken. De vrouw ligt drie jaar na de feiten naar verluidt nog steeds in een coma.

De 36-jarige man uit Maasmechelen verschafte de Oekraïense tijdelijk onderdak in de woning die hij met zijn bejaarde vader deelde. De vrouw had een ernstig drankprobleem waardoor ze zich uitermate agressief gedroeg. Op 20 mei 2015 kreeg de dertiger een hevige discussie met zijn dronken vriendin. Daarbij pakte ze een keukenmes en bedreigde ze haar bijzit. Die kon zich verschuilen in zijn slaapkamer en belde vandaar de buurman op om haar te komen bedaren. Toen de buurman kwam bemiddelen had de bejaarde vader de messen van de vrouw afgenomen.

Die nacht stond de bejaarde man op, zag hij de vrouw onderaan de trap liggen en hoorde hij haar zwaar ademen. De dementerende man hielp haar niet. De vrouw werd pas uren later gevonden toen haar vriend thuiskwam. Hij hoorde haar snurken en zwaar ademen en dacht dat ze haar roes aan het uitslapen was. Omdat hij haar niet wilde wakker maken, ging hij in de buurt ontbijten. Toen hij drie uur later terugkwam lag de vrouw nog steeds onderaan de trap. Hij kon haar niet optillen en zocht hulp bij enkele mannen die in de buurt aan het werk waren.

De werfleider die mee kwam kijken liet onmiddellijk een ambulance bellen toen hij merkte dat de vrouw in een onnatuurlijke houding lag en er bloed uit haar oor kwam. De vrouw werd in kritieke toestand met onderkoelingsverschijnselen en een schedelbreuk naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de rechter is het aannemelijk dat de 36-jarige Maasmechelaar dacht dat zijn vriendin haar roes lag uit te slapen omdat hij haar, bij zijn terugkeer 's morgens, hoorde ademen en snurken. Door het lange haar van zijn vriendin had hij toen ook het bloed in haar oor niet opgemerkt. Daarom werd hij vrijgesproken. Zijn dementerende vader werd wel veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar omdat hij de vrouw wel had zien liggen maar geen hulp bood.