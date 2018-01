Jaar cel voor aanzetten tot ontucht van minderjarige meisjes op Facebook KVE

23u51

Bron: Belga 0 ANP XTRA De correctionele rechtbank van Leuven heeft dinsdag een 47-jarige man veroordeeld tot een jaar cel met uitstel. Op Facebook had hij twee minderjarige meisjes aangezet tot ontucht.

Frank G. uit Tienen werd schuldig bevonden aan een aanslag op de zeden en het aanzetten tot ontucht. Via Facebook zocht hij vanuit zijn woning in Tienen toenadering tot minderjarige meisjes. Met twee van hen, beiden 13 jaar oud, kon hij in het voorjaar van 2015 contact maken.

De gesprekken werden al snel expliciet seksueel getint. G. stelde dat hij hen wilde ontmaagden. De meisjes vroegen hem herhaaldelijk om hen met rust te laten, maar daar had de man geen oren naar.

Behoudens de voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg Frank G. ook een geldboete van 6.000 euro.