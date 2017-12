Jaar cel met uitstel voor trucker die kleuter (4) afranselt nadat die morst en in broek plast ADN

Bron: Het Nieuwsblad 0 Thinkstock Een vrachtwagenchauffeur uit Herselt is veroordeeld tot een jaar cel met uitstel voor geweld op een kleutertje van 4 jaar oud. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het kind mocht begin vorig jaar mee een ritje maken met de trucker, maar die verloor de pedalen toen de jongen in de vrachtwagen morste en in zijn broek plaste.

De kleuter mocht mee op schok met de tientonner van de vriend van zijn tante. Onderweg morste het kind toen hij zijn boterhammetjes opat. Wat later had hij ook een plasongelukje. Op een parking in het Vlaams-Brabantse Kortenberg sloegen de stoppen van de trucker door en deelde hij stevige klappen uit.

Aanvankelijk verklaarde truckchauffeur S.D.B. (29) dat de kleuter uit de truck was gevallen. Dat ballonnetje werd echter al snel doorprikt. Volgens de wetsdokter verklaart dat namelijk niet alle letsels die de jongen opliep. Zo werden er ernstige verwondingen vastgesteld in het aangezicht, de beentjes, de genitaliën en de halsstreek. Volgens de arts was er sprake van excessieve meervoudige, stompe geweldpleging tegen het gelaat en de billen – met de hand en vermoedelijk ook een voorwerp. Daarnaast werd het kind bij de keel gegrepen.

S.D.B. gaf later toe dat hij door de “chaotische toestanden” de pedalen was kwijtgeraakt en heel boos was geworden. “Het is een enthousiast kind en hij wou al lang eens meerijden, maar het werd een chaotische dag", verklaarde zijn advocaat eerder in de zaak. "Het jongetje luisterde niet. Toen hij in zijn broek plaste, heeft mijn cliënt de controle verloren en een serieuze rammeling uitgedeeld. Hij wist niet meer wat hij deed. Hij heeft veel spijt en schaamte". Zijn advocaat wees er nog op dat de man intussen in behandeling ging.

Het is niet de eerste keer dat de vrachtwagenchauffeur voor de rechter verschijnt voor geweldpleging. Eerder werd kreeg hij de gunst van probatie-opschorting voor geweld op een meerderjarige. De rechter legt S.D.B. nu een jaar cel op, opnieuw met uitstel, voor zijn “extreem explosieve” handeling naar het jonge slachtoffer toe. De man moet onder andere zijn psycho-medische behandeling verderzetten. Hij kreeg ook een boete van 600 euro opgelegd.