Jaar cel gevraagd voor vrouw die al jaren in coma ligt na overdosis Jelle Houwen

11 oktober 2018

16u48

Bron: Eigen berichtgeving 2 Opvallende zaak in de rechtbank van Brugge. Een vrouw van rond de 40 uit Knokke, die al 3 jaar in coma ligt en wellicht de rest van haar leven in een soort van vegetatieve toestand zal doorbrengen, riskeert er toch 1 jaar cel.

Mireille V. nam op 8 augustus 2015 een speedball, een mengsel van cocaïne en heroïne die intraveneus wordt toegebracht, tot zich. Ze deed dat in haar flat waar haar man Y. bij was, haar twee jonge kindjes lagen te slapen. V. ging in shock en was 20 uren later klinisch dood maar werd nog gereanimeerd.



Haar man was te bang om een ambulance te bellen omdat hij vreesde zelf in de cel te belanden. Hij riskeert 46 maanden cel, net als de dealers van de drugs. "V. werd uiteraard het zwaarst gestraft maar toch vragen we nog een celstraf, omdat ook zij zich bezig hield met drugs bij haar kinderen. Zij is helaas het bewijs dat drugs echt levens kan verwoesten. Deze zaak is heel erg intriest", sprak de procureur.