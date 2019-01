Jaak Perquy (55) uit Maldegem al meer dan week vermist HA

22 januari 2019

15u49

Bron: Belga 0 De politie en het gerecht vragen om uit te kijken naar de 55-jarige Jaak Perquy uit Maldegem. De man verdween ruim een week geleden uit zijn woning in Maldegem.

Jaak werd het laatst gezien op donderdag 10 januari 2019 omstreeks 23.00 uur in zijn huis gelegen in de Brezendedreef in de Oost-Vlaamse gemeente. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Vermoedelijk heeft hij zijn woning te voet verlaten zonder jas.

Jaak is 1,90 meter lang en mager. Hij heeft donkere ogen, een baard en is kalend. Hij draagt een bril en is een verstokte roker.

Heeft u Jaak Perquy gezien of weet u waar hij zich bevindt, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300 of via dit antwoordformulier.