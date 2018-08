Jaak Gabriëls stapt uit de politiek na berichten over dreigend corruptieproces LVA

22 augustus 2018

05u10

Bron: Belga 0 Minister van Staat en oud-burgemeester van Bree Jaak Gabriëls (Open Vld) stapt uit de politiek. De 74-jarige Gabriëls zal geen lijstduwer meer zijn voor de lokale liberale lijst Verjonging bij de verkiezingen in oktober. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad woensdag.

Gabriëls nam de beslissing na de berichtgeving dinsdag over het dreigende corruptieproces tegen zijn persoon en andere leden van Open Vld Bree. Aanvankelijk liet hij nog uitschijnen dat hij er niet aan dacht om op te stappen.

Maar na een gesprek met lijsttrekker Marie-Jeanne Raedschelders-Savelkoul dinsdag gooit Gabriëls nu toch de handdoek in de ring.

"In onderling overleg hebben we besloten dat ik niet zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen", zegt Gabriëls. "Ik doe dit in het belang van de groep Verjonging. Ondanks het feit dat alle beschuldigingen die in de media geuit worden fundamenteel onjuist en zelfs technisch onmogelijk zijn, denk ik dat dit het beste is voor de huidige groep van enthousiaste mensen binnen Verjonging."