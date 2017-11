Izegems slachthuis vecht sluiting aan voor Raad van State rvl

Slachthuis Verbist uit het West-Vlaamse Izegem trekt naar de Raad van State om een eerdere sluiting aan te vechten. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) sloot het bedrijf op 12 september nadat undercoverbeelden van Animal Rights wantoestanden op de slachtvloer aan het licht brachten. Op 27 september mocht het bedrijf alweer de deuren openen, maar het bleef sindsdien dicht omdat negentig procenten van de klanten was afgehaakt. Onder hen bevonden zich grote spelers als Colruyt en Delhaize, die op vandaag nog steeds alle samenwerking weigeren.

“De gevolgen van de sluiting zijn vele malen zwaarder dan de oorzaak”, vertelt zaakvoerder Louis Verbist. “Drie controleurs kwamen hier om half zes ’s ochtends aan voor een doorlichting, op een moment dat er geen dieren geslacht werden. En toch halen ze in hun rapport aan dat een sluiting toen nodig was. Onbegrijpelijk. Dat krijg je nergens uitgelegd."

"Dan zie ik veel meer heil in een controle van een week omdat je dan tenminste eerlijke resultaten krijgt. Ik blijf er bij dat er niks mis was binnen mijn bedrijf. Er was inderdaad een kwade stier en die foute reactie van een werknemer in dat filmpje, maar dat was een alleenstaand geval. Daarom stap ik naar de Raad van State. Dat doe ik om eerherstel te krijgen, want ik vind nog steeds dat ik onrechtvaardig ben behandeld geweest.”

Louis Verbist zou aanvankelijk het bedrijf zelf nog enkele jaren runnen. “Maar door heel die situatie denk ik er toch aan vroeger te stoppen en de zaken in handen te geven van mijn kleinzoon”, klinkt het. “We willen het bedrijf in de komende weken graag terug openen en hopen dat te doen met nieuw cliënteel uit Nederland en Frankrijk.”