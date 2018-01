Ivo Poppe schreef verwijtende brief naar alleenstaande moeder: "Voelde als messteek in de rug" Ex-collega's getuigen met gemengde gevoelens over 'diaken des doods' HA

26 januari 2018

14u17

Bron: Belga 0 Op het asissenproces tegen Ivo Poppe (61) hebben enkele ex-collega's van de beschuldigde zich lovend uitgelaten over zijn werk als verpleger. Tegelijk stelde hij zich soms moraliserend en conservatief op. Poppe verontschuldigde zich op de zitting voor een verwijtende brief naar een alleenstaande moeder.

Mojca Pottilius werkte als verpleegster enkele jaren samen met de beschuldigde. "Ivo was meegaand en hulpvaardig, hij kende zijn werk als verpleger. Hij deed wel graag veel op zijn eentje." De getuige vond de ideeën van Ivo Poppe wel conservatief en moraliserend. "Ik had de indruk dat hij iedereen terug in de tijd wilde brengen en op een conservatieve manier wilde laten leven. We kenden hem en gingen daar verder niet op in."

Brief

Toen de verpleegster als alleenstaande vrouw moeder werd, stuurde Poppe haar een opvallende brief. "Ivo veroordeelde mij omdat ik een alleenstaande moeder was. In een brief aan mijn zoon stond dat ik een slechte mama was door hem zonder vader groot te brengen. Het voelde als een messteek in de rug." Ook andere collega's kregen gelijkaardige brieven van de beschuldigde, bijvoorbeeld over een echtscheiding of hun uitgaansgedrag. "Het is een goeie gelegenheid om schuld te bekennen en om mijn excuses aan te bieden voor wat ik u heb aangedaan. Wie was ik om u de les te spellen, ik heb daar enorm veel spijt van", zei Ivo Poppe. Tegelijk bedankte de beschuldigde zijn ex-collega voor haar positieve getuigenis over zijn werk.

Mysterieuze kant

De specialist waar Poppe lang mee samenwerkte, schetste een gelijkaardig beeld. "Hij was een hele goede verpleger. Een joviaal persoon die vertrouwen inboezemde en graag initiatief nam", aldus dokter Van Den Bossche. Toch zag de getuige ook een mysterieuze kant bij Ivo Poppe. "Hij ging niet op reis omdat hij sober wilde leven. Hij werkte graag alleen en was moraliserend tegen de anderen. Zijn aanhouding kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ik heb met hem nooit over euthanasie gesproken."

Enkele priesters getuigden over de manier waarop de diaken zich inzette voor de andere parochianen. "Ik ben getroffen geweest door zijn heel sterk geloof en de wil om in dienst te staan van zwakke mensen en mensen in nood. Ik moest hem zelfs intomen", aldus Luc De Prest. Na zijn aanhouding hield Poppe vooral via brieven contact met de priester. "Ik herinner me dat hij sprak van een zeer sterke onuitstaanbare drang die hem verplichtte om die daden te stellen, omdat die man daar lag te lijden. Ik was natuurlijk enorm geschrokken en ontgoocheld, maar probeer toch ook te kijken naar de goede dingen die hij gedaan heeft."

Conchita Wurst

Sinds 2010 werkte Poppe als diaken nauw samen met priester Jean Soetaert. "Je kon altijd op hem rekenen, ook voor materiële karweien. Ik heb nooit klachten gehad over Ivo. Ik ben dus zeker heel erg geschrokken door de feiten." Volgens de getuige was Poppe eigenlijk een voorstander van palliatieve sedatie, niet van euthanasie. Op andere vlakken deed Poppe conservatieve uitlatingen. "Bij de Eurosongoverwinning van Conchita Wurst in 2014 was hij niet akkoord dat zo iemand won. Hij vond dat geen voorbeeld voor de jeugd. Ik kan wel begrijpen dat mensen daarvoor kiezen op die manier door het leven gaan, maar we hebben daar verder geen discussie over gehad."