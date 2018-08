Ivago vraagt om afval terug binnen te halen in Gent AV Sabine Van Damme

07 augustus 2018

11u12

Bron: BELGA 0 In Gent vraagt afvalintercommunale Ivago om niet-opgehaald afval terug binnen te halen nadat het personeel gisterenochtend het werk spontaan heeft neergelegd. Ook vandaag is daardoor geen ophaling voorzien. Bewoners van Gent en Ledeberg wordt gevraagd huisvuil, karton en glas niet langer buiten te zetten.

Papier en glas werden in het centrum voor het eerst in zes weken buiten gezet. Maar door de actie - die voorlopig doorgaat - blijft alles staan, en dat ruik je. De werknemers zagen het gisteren niet zitten om in de aanhoudende hitte de berg afval op te halen.

Daarom legden de afvalophalers van IVAGO gisteren spontaan het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk en het gebrek aan bijkomend personeel op drukke momenten. Ophalend personeel, werknemers van de verbrandingsovens en containerparken vragen bij uiterst hoge temperaturen een verkorte werkdag. Ook het wederzijds respect tussen directie en personeel zorgt al een tijd lang voor syndicale onrust.

Gisteren kwam de directie met een verzoeningsvoorstel op de proppen, maar dat kon de drie vakbonden niet overtuigen. Vandaag worden de onderhandelingen om 13u hervat.