Italiaanse premier ligt dwars op EU-top: "Eerst akkoord over migratie, dan pas de rest" kv

28 juni 2018

20u53

Bron: Belga 0 De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft vandaag geweigerd het eerste deel van de conclusies van de Europese top goed te keuren. Dat is zeer ongebruikelijk, maar zou ingegeven zijn door de Italiaanse onvrede over de houding van de andere landen in het migratiedebat.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hielden tijdens het eerste gedeelte van hun top een discussie over de internationale handelsrelaties. Hun gezamenlijke conclusies moesten normaal gezien aansluitend goedgekeurd worden, maar "omdat één lid zijn standpunt over het geheel van de conclusies niet kon uitdrukken", werd er geen tekst aangenomen, meldt de woordvoerder van Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk.

Het is de Italiaanse delegatie die dwarsligt. De Italiaanse premier Giuseppe Conte, die aan zijn eerste top deelneemt, zou de conclusies pas willen goedkeuren als ook het luik migratie afgehandeld is. De regering in Rome verwijt de andere lidstaten dat ze zich te weinig solidair opstellen met frontlijnstaten als Italië en Griekenland en zou op de top een doorbraak willen forceren.

Lot van de Europese Unie

Migratie ligt straks op tafel tijdens het diner van de Europese leiders. Verwacht wordt dat het debat vannacht in de vroege uurtjes zal duren.

"Europa staat voor vele uitdagingen, maar de migratiekwestie zou kunnen beslissen over het lot van de Europese Unie", zo verklaarde Merkel vanochtend in het Duitse parlement. De Duitse bondskanselier moet de tweedaagse top in Brussel kunnen verlaten met een geloofwaardige aanpak om het massaal doorreizen van migranten naar Duitsland te stoppen. Daarvoor heeft ze vooral Italië nodig. De steun van premier Conte heeft ze nog niet, wel die van de Spaanse premier Sanchez en de Griek Tsipras.



Onder andere Merkel, Macron en Rutte zien voor het stoppen of afremmen van de migratie over de Middellandse Zee een solide oplossing in de door Raadsvoorzitter Tusk voorgestelde ‘ontschepingsplatforms’ in Noord-Afrika. Volgens de Ierse premier Leo Varadkar moet Europa ook de ‘pushfactoren’ aanpakken, de economische malaise thuis die veel migranten ertoe aanzet hun leven te riskeren om naar Europa te trekken.

Door het Italiaanse verzet is een geplande persconferentie van Tusk en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker afgelast. Ook dat is erg ongebruikelijk.