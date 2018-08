Italiaanse familie met zeven kinderen verhuist voor parochiale taken naar Diest VDWT

02 augustus 2018

14u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het Italiaanse gezin Ruffato laat have en goed achter om in Diest te komen wonen. Het is de eerste familie van de geloofsgemeenschap Paus Johannes 23 in België. "Ze willen ons heus niet bekeren, maar zullen ten dienste staan voor onze parochie en inwoners die gekwetst zijn door het leven", zegt deken Felix Van Meerbergen.

De Italiaanse Gemeenschap van Paus Johannes 23 zendt sinds 1968 gezinnen uit over heel de wereld om religieuze steun te verlenen. Aanvankelijk waren het derdewereldlanden, maar de zendelingen vestigen zich ook in het Westen. België is het 52ste land. Wijlen bisschop Lemmens zorgde ervoor dat een familie naar het dekenaat Diest kon komen.

Andrea (46) en Alessandra (37) komen uit het stadje San Fior, vlakbij Venetië. Ze werkten als verpleegkundigen in een ziekenhuis. "We zorgden voor mensen die een zwaar verleden meedragen. In Diest willen we steun bieden aan gekwetste mensen. Dat kunnen armen zijn, ouderen, drugsverslaafden, ex-gevangenen. Wie nood heeft aan een luisterend oor kan ook bij ons thuis langskomen."

De familie zal hier niet leven op de kap van de overheid. Ze krijgt een toelage van de Gemeenschap 23 Deken Felix Van Meerbergen

Taalcursus

Het echtpaar heeft zeven kinderen: Misaele (7 maanden), Marta (4), Clara en Carlo (beide 10), Ester (12), Matilde (15) en Loris (19). Marta en Loris zijn adoptiekinderen met een beperking. Ook Carlo is een adoptiekind. Het gezin nam dit weekend haar intrek in een huis van Parochiale Werken, tegenover de Kruisherenkerk. "Het diende als sociale huurwoning. We hebben het helemaal gerenoveerd voor de komst van dit gezin", zegt deken Felix Van Meerbergen.

Fred Aerts, penningmeester van de kerkfabriek Sint-Sulpitius, loodst het gezin door hun eerste weken. "Voor ze iets kunnen betekenen moeten ze eerst flinke inspanningen doen om te integreren in het sociaal weefsel van onze stad. De ouders gaan op taalcursus bij de dienst Diversiteit. Clara, Carlo, Matilde en Ester gaan vanaf september naar de scholen van KSD. Loris gaat naar de home Martine Van Camp. Het is bewonderenswaardig dat zij hun bestaan in Italië opgeven."

Italië is nog diepgelovig. De Ruffato’s komen uit een kleine stadje waar de kerk elke zondag vol zit Deken Felix Van Meerbergen

15 misdienaars

"De familie zal hier niet leven op de kap van de overheid. Ze krijgt een toelage van de Gemeenschap 23. Ze moeten sober leven en mogen geen eigen bezittingen verwerven. Als ze werk vinden en een eigen inkomen krijgen wordt hun toelage teruggestort naar de Gemeenschap 23."

"Ze zullen in Diest een 'diaconale' functie vervullen", legt Van Meerbergen uit. "Het aantal beschikbare mensen in de parochies neemt af, waardoor burgers zich kandidaat stellen om bijvoorbeeld diaken of aalmoezenier te worden. Het is al zover gekomen dat we mensen uit het buitenland moeten vragen om dit werk te doen. België is religieus een arm land geworden. Italië is nog diepgelovig. De Ruffato’s komen uit een kleine stadje waar de kerk elke zondag vol zit. Daar zijn vijftien misdienaars. In Diest komen we er tekort. Deze familie is een geschenk voor ons. Ze wordt een toonbeeld van een nieuwe leefgemeenschap."