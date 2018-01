Italiaans café in Maasmechelen volledig verwoest na brandstichting

In september werden ook al twee voertuigen over het café in brand gestoken

Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag brand gesticht in het café Circolo Italiano op de hoek van de Oude Baan met de Bloemenlaan in Maasmechelen. Het vuur verspreidde zich razendsnel en verwoestte het café. De eigenaar, die boven het café woont, raakte bevangen door de rook. Het parket van Limburg en de lokale politie Lanaken-Maasmechelen (LaMa) bevestigden dat er kwaad opzet in het spel was. De brand werd vrijdagochtend rond 3.30 uur opgemerkt.