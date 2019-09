Italiaan aangehouden voor mensensmokkel in Zeebrugge nla

29 september 2019

15u18

Bron: Belga 0 De Brugse onderzoeksrechter heeft een 60-jarige Italiaan aangehouden op verdenking van mensensmokkel via de haven van Zeebrugge. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De man, die zelf in het Engelse Sheffield woont, probeerde een Albanees met valse papieren op de ferry naar het Verenigd Koninkrijk te loodsen.

De verdachte reisde donderdag naar België. Hij kwam hier een jongeman oppikken, met de bedoeling om hem mee te nemen naar het Verenigd Koninkrijk. Toen het duo zich in de vooravond bij P&O Ferries in Zeebrugge aanbood om in te schepen op de Pride of York, rook men bij de grenscontrole onraad.

Tijdens het onderzoek door de Scheepvaartpolitie werd vastgesteld dat er inderdaad sprake was van mensensmokkel. De reisgezel van de Italiaan bleek immers een 20-jarige Albanees met valse Italiaanse documenten. Het afgelopen anderhalf jaar liepen al meermaals Italiaanse mensensmokkelaars tegen de lamp toen ze Albanezen met valse papieren naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te brengen.

De 60-jarige Italiaan uit Sheffield werd vrijdag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De raadkamer in Brugge zal dinsdag beslissen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven. De Albanese jongeman werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.