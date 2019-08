IT-defect legt Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis stil



Christophe Maertens

19 augustus 2019

18u19 0 In het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis zijn er vandaag en morgen geen operaties door een defect in het IT-systeem. Er is een opnamestop. Het probleem was dat er intern geen gegevens van patiënten meer verstuurd werden naar artsen en verpleegkundigen.

“Het is zo dat dat bij de opstart van het ziekenhuis er zich een netwerkprobleem heeft voorgedaan”, zegt algemeen directeur Frederik Chanterie. “Daardoor stond het intern dataverkeer niet meer met elkaar in verbinding. Dat kende vooral gevolgen voor onze artsen en verpleegkundigen. De gegevens die zij nodig hebben om op een goede manier zorg te verlenen, kregen ze niet meer zomaar ter beschikking op hun computer, wat wil zeggen dat alles veel arbeidsintensiever wordt.”

“Toen het defect werd ontdekt, zijn we onmiddellijk met een noodplanning begonnen”, aldus de directeur. “We zijn van mening dat we op die manier geen kwaliteitsvolle zorg kunnen geven en hebben daarom beslist tot een opnamestop en om alle geplande operaties te annuleren.” Maandag waren er 37 operaties gepland. Ondertussen is de fout hersteld, maar moet alles nog uitvoerig worden getest.