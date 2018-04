Islampartij komt op in zes Luikse gemeenten kv

04 april 2018

18u06

Bron: Belga 0 De partij 'Islam' dingt in oktober mee naar de gunst van de kiezer in zes steden of gemeenten in de provincie Luik, onder meer in de hoofdstad. Dat bevestigt Luiks lijsttrekker Talal Magri na berichten in de kranten van Sudpresse. De partij kwam in 2012 enkel op in en rond Brussel. Toen haalde ze een zetel in de gemeenteraden van Molenbeek en Anderlecht.

Islam komt in oktober al zeker met lijsten in Verviers, Herstal, Ans, Saint-Nicolas, Dison en Luik zelf. De lijsten zijn al compleet, zegt Magri, "met competente en capabele mensen die voorstellen kunnen doen en kunnen deelnemen aan debatten om dossiers vooruit te helpen". De partij wil daarnaast ook graag opkomen in Namen, Bergen en Charleroi, maar daar zijn voorlopig nog geen kieslijsten ingediend.

Islam richt zijn campagne vooral naar de moslimkiezer. De partij staat voor een gelijke behandeling tijdens de zoektocht naar werk of een woning, bijvoorbeeld. Al is ook integratie een speerpunt. "Iedereen heeft eerst en vooral plichten ten aanzien van het land dat hem of haar verwelkomt, en dat kan door de geschiedenis en de taal van dat land te leren", klinkt het.

De partij wil zich wat distantiëren van het imago van een religieuze partij. "We verdedigen waarden, geen dogma's. Dat laten we over aan de religie", zegt Magri. "We willen eerst en vooral onze medeburgers helpen, los van hun overtuiging." Islam staat daarom ook open voor kandidaten zonder moslimachtergrond, benadrukt de Luikse lijsttrekker.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 kwam de Islampartij op in Brussel, Anderlecht en Molenbeek. In die laatste twee gemeenten haalde ze telkens één verkozene.