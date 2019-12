Islamitische naam? Meer kans om veroordeeld te worden voor drugs HLA

Bron: Belga 0 Beklaagden met een islamitische naam hebben meer kans om veroordeeld te worden voor drugs dan daders met een Vlaamse naam. Dat blijkt uit een onderzoek van een econoom aan de UHasselt waarover Het Belang van Limburg vandaag bericht.

UHasselt-econoom Samantha Bielen (29) onderzocht ruim 4.000 dossiers in de archieven van de rechtbanken van Hasselt, Tongeren en Antwerpen. Ze wilde te weten komen wat invloed op een vonnis heeft. Het blijkt dat de naam van de beklaagde een rol speelt. “Mensen met een islamitisch klinkende naam hebben vier à vijf procentpunten meer kans om veroordeeld te worden in drugszaken. Als je weet dat 12 procent in dergelijke zaken vrijgesproken wordt, betekent het dat je met een islamitische naam een derde meer kans hebt om veroordeeld te worden.”

“Voor alle duidelijkheid: dat betekent absoluut niet dat rechters racistisch zijn”, vervolgt de onderzoekster. “Maar ze moeten in korte tijd beslissingen nemen met beperkte informatie. We noemen dat 'statistische discriminatie': als rechters ervan uitgaan dat mensen met een ­islamitische naam statistisch gezien meer misdrijven plegen, wordt dat - onbewust - al eens meegenomen in ons denk­proces.”Hoe dichter een rechter bij een moskee woont, hoe minder dat effect speelt. “Hoe meer mensen in aanraking komen met andere culturen, hoe beter ze het kunnen relativeren”, concludeert Bielen.

In een onderzoek naar zedenzaken blijkt dat er een link is tussen straf en geslacht. “Rechters zijn strenger voor hun eigen geslacht. Dus mannen bestraffen mannen strenger, vrouwelijke rechters oordelen harder over vrouwelijke daders.”