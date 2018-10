Islamitisch centrum dat gesloten werd om terrorisme, opent opnieuw de deuren in Luik kg

17 oktober 2018

07u18

Bron: Sudinfo, Belga 6 Het radicaal-islamitische centrum Markaz Attawhid, dat in 2016 op bevel van de Luikse burgemeester werd gesloten om terroristische redenen, heeft zijn activiteiten enkele maanden geleden heropgestart. Dat schrijven de kranten van Sudpresse vandaag.

Volgens de kranten worden de lokalen van een andere vzw gebruikt, La Conscience, maar met dezelfde statuten, hetzelfde historische adres en dezelfde stichtende leden.



De Luikse autoriteiten zouden op de hoogte zijn van de situatie. De leden en activiteiten van de groep worden van dichtbij in de gaten gehouden door de lokale politie, de federale gerechtelijke politie en zelfs de Staatsveiligheid, aldus de krant.



In het centrum zou onder meer Mohamed Bakkali over de vloer zijn gekomen, die in november 2015 werd opgepakt in Brussel in het onderzoek naar de terreuraanslagen van Parijs.

Bekijk ook: