Islamextremistische verenigingen in vijf jaar tijd met helft toegenomen Redactie

13u35 21 thinkstock In vijf jaar tijd is het aantal radicaal-islamitische vzw’s en feitelijke verenigingen met de helft toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas bemachtigde bij justitieminister Geens.

Naar aanleiding van de commotie rond de lezingen in het stadhuis van Genk van moslimprediker Abid Tounssi, vroeg Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas bij Justitie cijfers op over het precieze aantal radicaal-islamitische elementen die de Staatsveiligheid in de gaten houdt.

Waar er in 2012 nog 123 extremistische elementen (imams, moskeeën en verenigingen) onder de loep werden genomen, steeg dat afgelopen jaar tot 156. Een toename van meer dan een kwart. "De stijging is het grootst bij de islamitische verenigingen, vaak obscure islamitische vzw’s die handig gebruik maken van de gunstige fiscale wetgeving", zegt Pas. Waar er in 2012 nog 42 verenigingen op de radar van de Staatsveiligheid stonden, steeg dat in 2016 tot 61. Een stijging van 50 procent dus in amper vijf jaar tijd.

Parallel steeg ook het aantal door de Staatsveiligheid gevolgde extremistische imams en moskeeën. Waar dat er in 2012 respectievelijk 29 en 52 waren, steeg dat vorig jaar tot 37 en 58.

Gebrek aan personeel

Volgens Barbara Pas zijn de werkelijke cijfers wellicht veelvouden hiervan, aangezien de antiterreureenheden van de federale politie en de Staatsveiligheid zelf aangeven dat ze kampen met een gruwelijk gebrek aan personeelscapaciteit.

Toch zijn de bestaande cijfers volgens Pas een duidelijk bewijs dat het islamextremisme nog steeds aan een opmars bezig is. “Wetende dat meer dan 1 op 4 gemeenten een islamextremistische vzw, imam of moskee herbergt, moet grote zorgen baren”, klinkt het.

Naast een totale financiële drooglegging van de islamitische zuil pleit het Vlaams Belang-Kamerlid voor bijkomende middelen voor de Staatsveiligheid. “Dat de totaal overbodige senaat vandaag een groter budget heeft dan de Staatsveiligheid is waanzinnig. Schaf die instelling af en investeer ze in de versterking van onze Staatsveiligheid”, aldus Pas.