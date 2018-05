Islam-kopman noemt ontslag bij MIVB "politieke vergelding" rvl

03 mei 2018

11u13

Bron: Belga 15 Redouane Ahrouch, de voorzitter van de partij Islam, noemt zijn ontslag als buschauffeur bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB een politieke vergelding. "Het is triest om politici te zien tussenkomen in het professionele en privéleven van een burger", zegt hij.

De medeoprichter van de partij Islam was verrast door de aankondiging van zijn ontslag, die hij via de media te horen kreeg. Dat gebeurde nadat de buschauffeur in april had gepleit voor een scheiding van mannen en vrouwen op het openbaar vervoer in Brussel, naar eigen zeggen om zo te vermijden dat mannen vrouwen lastigvallen. Dat voorstel is in de ogen van de MIVB te veel in strijd met de waarden van het bedrijf en leidde daarom tot zijn ontslag.

"Toen ik in april die voorstellen deed, bevond ik me ver weg van de stelplaatsen van de MIVB, was ik in verlof en droeg ik geen kledij van de MIVB", benadrukt Ahrouch. "Mijn laatste onderhoud met een overste was op 20 december 2012, net na mijn verkiezing en na de uitzending van de 'charia-état islamique' op de RTBF op 28 oktober 2012. Er is me toen herhaald dat ik discreet en neutraal moet blijven op mijn werkplaats. Wat volledig correct is", stelt hij nog.

De partij Islam zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opkomen in 28 gemeenten in Wallonië en Brussel.