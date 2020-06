IS-weduwen en hun kinderen komen terug naar België; advocaat Walter Damen laakt Theo Francken IB - MVDB

29 juni 2020

10u34

Bron: Mediahuis - VRT 638 UPDATE Drie Antwerpse ­vrouwelijke Syriëstrijders worden wellicht woensdag samen met zes van hun kinderen vanuit Turkije naar België gerepatrieerd. Dat schrijven de Mediahuis-kranten vandaag.



Het gaat om Tatiana Wielandt (27) en ­Bouchra Abouallal (26), die normaal in maart al zouden terugkeren maar vastzaten door de coronapandemie, en om Nadia Baghouri (28). Zij is een van de Syriëstrijders die België met forse dwangsommen probeerde te verplichten haar te repatriëren. Zij neemt haar vier kinderen mee, die mogelijk door grootouders zullen worden opgevangen.

Walter Damen, advocaat van Wielandt en Abouallal, zei in ‘De Ochtend’ op Radio 1 dat “zijn cliënten in Turkije een proces hebben gehad en ginds zijn vrijgesproken waarna ze door de plaatselijke autoriteiten op straat zijn gezet”. Ze verbleven sindsdien in een vluchtelingencentrum, iets waarvan het federale parket in ons land op de hoogte is gebracht in afwachting van hun uitlevering aan ons land.

“Geen halve seconde op vrije voeten”

“Bij aankomst in ons land zullen ze geen halve seconde op vrije voeten zijn”, beklemtoont Damen. “Ik kan enkel zeggen dat dit een repatriëring is in het kader van de strafuitvoering. Ze zijn veroordeeld tot vijf jaar effectieve cel, ofwel worden ze onmiddellijk naar de gevangenis overgebracht, ofwel worden ze onmiddellijk ondervraagd.” Het is de tweede keer dat ons land de twee repatrieert. De naar IS-gebied afgereisde vrouwen werden in 2015 naar ons land teruggebracht. Na te zijn bevallen, keerden ze op eigen houtje terug naar Syrië.

De vier oudste kinderen van de twee IS-weduwen zijn sinds begin dit jaar in ons land. De twee jongsten arriveren samen met Wielandt en Abouallal. Na aankomst zullen de kinderen in het ziekenhuis worden onderzocht. De jeugdrechter zal bepalen wat er met de kinderen moet gebeuren.

Damen hamert erop dat ons land met Turkije internationale verdragen heeft lopen. “In dat kader hebben onze autoriteiten de keuze; ofwel respecteren ze de regels niet, waardoor de vrouwen op vrije voeten zijn en kunnen onderduiken of terug kunnen vertrekken. Als we de regels wel volgen, moeten Belgische onderdanen die in een Turkse cel zitten voor een veroordeling in ons land, worden uitgeleverd om hier hun straf uit te zitten.”

“Een internationaal tribunaal (voor de berechting van Syriëstrijders) is er nog niet en zal er ook nooit komen omdat het heel moeilijk uitvoerbaar is”, brengt hij ter herinnering.

Francken

Damen laakt een tweet van voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) die stelt dat “nog niet eens alle Belgen (toeristen, red.) zijn gerepatrieerd (...) maar voor IS-oorlogsmisdadigers er blijkbaar wel tijd en geld is.” “Je reinste flauwekul”, weerlegt de advocaat. “Eén: ze zijn niet voor oorlogsmisdaden veroordeeld. Twee: ze hadden al geruime tijd moeten gerepatrieerd worden. Misschien kan mijnheer Francken dan zeggen wat de beste oplossing is? De vrouwen vrijlaten in Turkije en dus geen strafuitvoering, ofwel verantwoordelijkheid nemen in het kader van de kinderen, want dat vergeet men klaarblijkelijk. Het zijn ook de kinderen die worden teruggehaald, kinderen die niet veroordeeld zijn en onschuldig zijn. Er is dan beslist om in een keer iedereen mee te nemen.”

Nog niet eens alle Belgen zijn gerepatrieerd, sommigen zitten al maanden vast, maar voor IS-oorlogsmisdadigers is blijkbaar wel tijd en geld... pic.twitter.com/bcHG0yNiwd Theo Francken MP(@ FranckenTheo) link

“Ik weet dat er uiteraard altijd politici zijn die foutieve informatie op een hoop willen gooien, en dat gebeurt nu opnieuw. Ons land neemt gewoon zijn verantwoordelijkheid. Moeten de betrokkenen anders gewoon verdwijnen in het niets om dan op een andere plaats eventueel wel of niet onheil aan te richten? Daar krijg je nooit een antwoord op.”

Gevraagd of er enig schuldinzicht is, antwoordt Damen bevestigend, maar nuanceert enigszins. “We moeten daar zeer realistisch in zijn. Als ik de vraag krijg of mijn cliënten spijt hebben, antwoord ik ‘ja’. Tegelijkertijd zullen ze moeten of bewijzen of ze klaar zijn voor herintegratie in onze maatschappij, als die er ooit al van komt. Men moet daar heel genuanceerd over denken, alleen valt nuance in dit dossier net weg.”

Nu het nieuws is uitgelekt, vreest Damen dat de uitlevering mogelijk alsnog niet kan doorgaan. “Dan belanden ze wellicht over twee à drie maanden op illegale wijze in België.”

