IS-vrouw urenlang verhoord in Antwerpen: "Haar verklaringen waren waarheidsgetrouw", zegt haar advocaat

30 november 2019

18u10

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, VTM NIEUWS 1442 Turkije heeft gisterenavond de eerste twee IS-vrouwen naar ons land teruggestuurd. De Antwerpse zussen Fatima (24) en Rahma Benmezian (31) werden overgebracht naar de gevangenissen van Antwerpen en Brugge. Een van de zussen, Fatima B., is kort daarna bijna zes uur lang verhoord door de federale gerechtelijke politie in Antwerpen.

Gisterenavond zijn Fatima B. en Rahma B. door de Turkse autoriteiten uitgewezen. Zij landden vrijdagavond met een reguliere vlucht, vergezeld van politieagenten, op de luchthaven van Brussel waarna ze overgebracht werden naar de gevangenissen van Antwerpen en Brugge.

De jongste van de twee, Fatima, ontsnapte in oktober uit het Koerdische gevangenenkamp van Ain Issa. Ze slaagde erin om de grens met Turkije over te steken en werd daar begin deze maand in de boeien geslagen. Over de oudste, Rahma, onthulde Het Laatste Nieuws enkele weken geleden dat ze was ontsnapt uit het gevangenenkamp van Al-Hol en zich ook al in Turkije bevond. Maar dat ook zij in handen viel van de Turkse autoriteiten, was nog niet bekend.

Zes uur lang verhoor

Tijdens het verhoor van Fatima Benmezian gaf ze volgens haar advocaat Lahlali tekst en uitleg over haar vertrek naar, verblijf in en vlucht uit Syrië. Er zouden haar voorlopig geen nieuwe zaken ten laste worden gelegd buiten de feiten waarvoor ze eerder al bij verstek werd veroordeeld tot vijf jaar cel met onmiddellijke aanhouding wegens deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Of Lahlali’s cliënte in verzet zal gaan tegen die veroordeling, zou ze nog niet beslist hebben.

Volgens meester Lahlali is Fatima Benmezian na haar terugkeer “een zeer frêle, uitgehongerde en kwetsbare vrouw die zich in een depressieve toestand bevindt”, maar toonde ze zich wel opgelucht weer in België te zijn. “Ze heeft uitgebreide en mijns inziens waarheidsgetrouwe verklaringen afgelegd”, stelt hij. “Ik kan ook zeggen dat het verhaal over haar dat in de media wordt weergegeven volkomen onjuist is.”

Lahlali noemt Fatima Benmezian verder “een duidelijk slachtoffer van gruwelijke mishandelingen”. Hij wil dat ook laten vaststellen door een gerechtsarts, want de sporen zouden nog op haar lichaam te zien zijn. De advocaat zal later verder overleggen met zijn cliënte over het al dan niet verzet aantekenen tegen haar veroordeling. “Er komt nu nog te veel tegelijkertijd op haar af”, stelt hij. “Het verhoor door de politie is wel erg hoffelijk en correct verlopen.”

“Struisvogelpolitiek”

Lahlali spreekt van een “struisvogelpolitiek” en klaagt aan dat pas ingegrepen wordt bij een onomkeerbare situatie. “Dat is ook niet in het belang van mijn cliënten.” Hij zegt dat hij de feiten waarvan de zussen beschuldigd worden niet wil vergoelijken. Wel ijvert hij ervoor dat ze psychologische bijstand zouden krijgen, vanwege “de problematische stress-situatie” die ze achter de rug hebben in de kampen, waar ze “in onmenselijke omstandigheden” zouden verbleven hebben.

Bovendien zou Fatima B. “jaren geleden” al de IS-bolwerken ontvlucht zijn en de ideeën van IS niet langer ondersteunen, maar zou in de kampen in Noord-Syrië geconfronteerd zijn geweest met Syrische IS-vrouwen die er manu militari de IS-ideologie handhaven. “Ik stel me dan ook de vraag waarom België weigert om de vele pleidooien voor begeleide terugkeer te volgen”, stelt haar advocaat. “Die plaatsen zijn echte radicaliseringskampen.”

De advocaat roept op tot respect voor de privacy van de omgeving van de familie. Hij is zich bewust van de vijandigheid in de publieke opinie. “Maar we zijn een rechtstaat. We moeten justitie en zijn instellingen hun werk laten doen.”

Martelaren

In mei 2015 werden voor de correctionele rechtbank van Antwerpen in totaal zeven moslima’s veroordeeld voor hun deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Vier van hen, onder wie Fatima Benmezian, hadden zich in Syrië aangesloten bij IS en kregen vijf jaar effectief en 15.000 euro boete. De rechtbank beval toen ook hun onmiddellijke aanhouding.

In afscheidsbrieven hadden de vier geschreven dat ze de westerse democratie verafschuwden en dat ze als martelaren wilden sterven. De vier trouwden ook met Syriëstrijders. Fatima Benmezian was in 2014 via Düsseldorf naar Syrië vertrokken. Haar oudere zus Rahma bevond zich daar toen al.

Turkije heeft in totaal 15 buitenlandse IS-strijders teruggestuurd naar onder andere Duitsland, de VS en andere Europese landen, sinds Ankara op 11 november de repatriëringen aankondigde, aldus het staatspersagentschap Anadolu.