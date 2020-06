IS-vrouw riskeert opnieuw vijf jaar cel en afname Belgische nationaliteit Terugkeer IS-vrouwen Redactie

18 juni 2020

21u38

Bron: Belga 3 De federale magistraat heeft donderdag vijf jaar cel en de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit gevorderd voor Rahma Benmezian (32). Zij staat in Antwerpen terecht voor haar deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. De vrouw werd vorig jaar al bij verstek tot dezelfde straf veroordeeld, maar tekende na haar terugkeer uit Turkije meteen verzet aan.

Rahma Benmezian kon in november ontsnappen uit een Koerdisch gevangenenkamp in Noord-Syrië en de grens met Turkije oversteken. Ze gaf zich aan bij de Turkse autoriteiten en werd teruggestuurd naar België.

‘Mijn eigen schuld’

Op 29 november landde ze op de luchthaven van Zaventem en werd ze meteen overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Ze werd in Syrië geraakt door granaatscherven en moet zich nu nog altijd met krukken voortbewegen. Bij de bombardementen verloor ze ook haar twee echtgenoten en drie kinderen.



"Ik besef dat wat ik heb meegemaakt mijn eigen schuld is. Die radicale ideologie, die alleen maar voor problemen heeft gezorgd, is nu weg uit mijn hoofd. Ik wil de overheid danken dat ik mocht terugkomen naar België en ik hoop dat ik nog een kans krijg", vertelde Benmezian aan de rechtbank.

Vrouwelijk IS-bataljon

Het openbaar ministerie gelooft echter niet dat de vrouw al tot schuldinzicht is gekomen en vindt haar profiel eerder “onrustwekkend”.

Net zoals vele anderen was ook Rahma Benmezian in 2013 naar Syrië getrokken, maar volgens de federale magistraat blijkt uit nieuwe elementen dat ze daar meer deed dan alleen maar morele steun geven aan haar echtgenoten en voor de kinderen en het huishouden zorgen.

De gevangengenomen Antwerpse IS’er Bilal Al Marchohi vertelde Amerikaanse militairen dat Benmezian met explosieven leerde omgaan en dat ze getraind werd om aanslagen te plegen in het Westen. Het federale parket ontving op 28 februari 2020 een nota daarover van de FBI. Twee dagen eerder had ook de Staatsveiligheid al een nota gestuurd dat Rahma B. lid zou zijn geweest van ‘Katiba Nusaiba’, een IS-bataljon dat volledig uit vrouwen bestond.

Wanneer zou ze trouwens tijd hebben gehad voor die explosieventraining? Ze kreeg drie kinderen kort na elkaar en gaf hen borstvoeding Advocaat Abderrahim Lahlali

Begin mei had het federaal parket ook nog informatie gekregen over een consulair gesprek met IS-vrouwen Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal in Turkije, die niet konden begrijpen hoe een “diehard IS’er” als Rahma Benmezian al terug in België kon zijn. Ook zij verklaarden dat ze behoorde tot een bataljon van hevige strijdsters.

‘Karaktermoord’

De verdediging ging niet uit de weg dat ze fouten had gemaakt, maar noemde de verklaringen van Al Marchohi, Wielandt en Abouallal een echte “karaktermoord” en vroeg de rechtbank om geen geloof aan die nonsens te hechten.

“Zij willen haar zwart maken na eerdere conflicten”, pleitte meester Abderrahim Lahlali. “Wanneer zou ze trouwens tijd hebben gehad voor die explosieventraining? Ze kreeg drie kinderen kort na elkaar en gaf hen borstvoeding. Dan raakte ze zelf zwaar gewond bij een bombardement en verloor ze haar gezin. Ze heeft bovendien niet het profiel van een zelfmoordterrorist.”

De verdediging vroeg de rechtbank om mild te zijn bij de bestraffing gelet op het positieve verloop van haar deradicaliseringstraject, het fysieke en emotionele trauma dat ze opliep in Syrië en haar blanco strafblad. Vonnis op 26 juni.

