IS-vrouw Rahma B. krijgt vijf jaar cel en verliest Belgische nationaliteit kg

26 juni 2020

13u35

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de teruggekeerde IS-vrouw Rahma B. (32) veroordeeld tot vijf jaar cel en 8.000 euro boete voor haar deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Haar Belgische nationaliteit werd vervallen verklaard en haar onmiddellijke aanhouding werd bevolen.

Rahma B. kon in november 2019 ontsnappen uit een Koerdisch gevangenenkamp in Noord-Syrië en de grens met Turkije oversteken. Ze gaf zich aan bij de Turkse autoriteiten en werd teruggestuurd naar België. Op 29 november landde ze op de luchthaven van Zaventem en werd ze meteen overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Ze werd in Syrië geraakt door granaatscherven en moet zich nu nog altijd met krukken voortbewegen. Bij de bombardementen verloor ze ook haar twee echtgenoten en drie kinderen.

De vrouw was in juni 2019 al bij verstek veroordeeld voor haar deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Na haar terugkomst in België tekende ze meteen verzet aan. "Ik besef dat wat ik heb meegemaakt mijn eigen schuld is. Die radicale ideologie, die alleen maar voor problemen heeft gezorgd, is nu weg uit mijn hoofd", vertelde ze de rechtbank bij de behandeling van haar zaak vorige week.

Het openbaar ministerie geloofde echter niet dat Rahma B. al tot schuldinzicht is gekomen en noemde haar profiel "onrustwekkend". Ze zou in Syrië namelijk veel meer gedaan hebben dan alleen maar morele steun geven aan haar echtgenoten en voor de kinderen en het huishouden zorgen. Volgens de federale magistraat bleek uit nieuwe elementen dat ze ook een explosieventraining gevolgd zou hebben en dat ze tot een bataljon van vrouwelijke IS-strijdsters behoord zou hebben. De verdediging ontkende dat echter met klem.