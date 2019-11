Exclusief voor abonnees IS-vrouw Fatima Benmezian emotioneel tijdens verhoor: “Ze huilde omdat ze die hel moest herbeleven” Stéfanie Romans

30 november 2019

21u50 26 De teruggekeerde IS-vrouw Fatima Benmezian (24) zat zes uur in politieverhoor. Haar advocaat Abderrahim Lahlali ontmoette haar bij dat verhoor voor het eerst. Hij zag geen bloeddorstige Syriëstrijdster, maar “een frêle jonge vrouw, die op haar achttiende belandde in de hel.”

Het verhoor bij de federale gerechtelijke politie is Fatima Benmezian zwaar gevallen. Speurders stelden haar urenlang vragen over haar leven in Syrië. Hoe kwam ze daar? Hoe was haar leven bij IS? En hoe vluchtte ze weg? “Ze had het lastig”, zegt haar advocaat Abderrahim Lahlali.

