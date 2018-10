Is Vlaams Belang nog racistisch? Experts vellen hun oordeel Bart De Wever: “Nee, het Vlaams Belang is geen racistische partij” Sabine Vermeiren Steven Swinnen Astrid Roelandt

19 oktober 2018

18u50 10 Het hoge woord is eruit en het kwam deze week uit de mond van Groen-voorzitter Meyrem Almaci: Vlaams Belang is een racistische partij. Voorzitter Tom Van Grieken dient klacht in en daarmee laait de oude discussie weer op. In de nasleep van gemeenteraadsverkiezingen die de zin en de onzin van het cordon sanitaire terug hoog op de agenda hebben gezet: één vraag. Ís het Vlaams Belang een racistische partij? Aan het woord: politiek, wetenschap en strafrecht.

Dave Sinardet, politicoloog

“Er zijn verschillen tussen het Vlaams Blok van toén en het Vlaams Belang van nu. Het zeventig punten programma is gaandeweg afgeschaft. Als je het programma van vandaag vergelijkt met dat van vroeger zie je duidelijke verschillen. Maar heb ik het gevoel dat hier vandaag een heel ándere partij staat dan vroeger? Ik zie nog steeds dezelfde boegbeelden aan boord. Er is een rechte lijn tussen de Filip Dewinter van vroeger en die van nu. Tom Van Grieken is een poulain van Dewinter en heeft hem altijd verdedigd. Ook Gerolf Annemans zie ik achter de schermen nog een belangrijke rol hebben. Zijn die mensen na de veroordeling allemaal van gedacht veranderd?”

