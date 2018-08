Is premier Michel in 2019 kandidaat in Brussel? Redactie

13 augustus 2018

13u02

Bron: Belga 0 Komt premier Charles Michel (MR) in 2019 in Brussel op om er de Kamerlijst van de Franstalige liberalen te trekken? Over dat scenario doen al langer geruchten de ronde, maar niemand kan of wil het voorlopig bevestigen. Ook niet nadat de RTBF er maandag er in zijn uitzending aandacht aan besteed heeft.

"Dit scenario is niet aan de orde. De voorbereiding van de lijsten voor 2019 is ook absoluut nog niet bezig. De eerste minister concentreert zich op zijn opdracht en op het laatste jaar van de legislatuur", klinkt het in de entourage van Michel. Officieel luidt het nog steeds dat vicepremier Didier Reynders in 2019 de MR-Kamerlijst zal trekken in Brussel en de zes faciliteitengemeenten rond de hoofdstad.

In de omgeving van Reyders werd aan het begin van de zomervakantie nog schamper gereageerd toen gevraagd werd of Michel kandidaat zou zijn in Brussel. "Ze gaan de premier de MR-lijst toch niet laten duwen?", klonk het ironisch. Een andere bron binnen de partij van Michel en Reynders zei vandaag geen nieuws te hebben opgevangen.

Verrassing

Als Michel in Brussel zou opkomen, zou dat dus een verrassing van formaat zijn. Bovendien: de premier is wijd en zijd bekend als inwoner van Waals-Brabant en is in Waver zelfs titelvoerend burgemeester. Michel is sinds 1994 verkozene voor Waals-Brabant. Eerst voor de provincieraad, daarna voor de Kamer.

In oktober komt Michel alvast niet op bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij wil naar eigen zeggen niet afgeleid worden van zijn werk als premier en ontkent dat zijn afwezigheid op de Waverse MR-lijst een indicatie geeft over zijn politieke toekomst.

Spannende strijd

Hoe dan ook lijkt de strijd om de Brussels Kamerzetels spannend te zullen worden. De PS zit in een krimpscenario, terwijl de MR volgens de peilingen wel de populairste partij is maar veel van haar pluimen laat. DéFI neemt een hoge vlucht en zou als zelfverklaarde erfgenaam van het sociale liberalisme de partij van Michel pijn kunnen doen. Volgens sommige waarnemers zou een deel van de rechterflank van de MR verleid kunnen worden door de N-VA.

Zou de kandidatuur van Charles Michel in Brussel de MR meer gewicht kunnen geven op een moment dat de boegbeelden van de andere partijen verdwijnen? Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komt er meer duidelijkheid, wanneer de verschillende partijen hun lijsttrekkers aanduiden. Als Reynders niet de Brusselse lijst van zijn partij kan trekken, zou hij de kopman kunnen worden van de Europese lijst van de MR, ook al zou deze plaats volgens sommigen al beloofd zijn aan partijvoorzitter Olivier Chastel.