Is paars-geel nu begraven? En hoe groot is de kans op nieuwe verkiezingen? Vijf vragen aan Carl Devos over de formatie

Nu de koning opnieuw een consultatieronde houdt met de partijvoorzitters, blikt politicoloog Carl Devos (UGent) vooruit. Koning Filip houdt het ontslag van preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) verlopig in beraad. Daarmee is de paars-gele formule nog niet dood en begraven. Maar na meer dan 400 dagen formatie staan we nog steeds omzeggens nergens. Hoe geraken we uit de politieke impasse die ons land in volle coronacrisis steeds langer in haar greep houdt?