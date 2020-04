Is mijn huisdier vatbaar voor het coronavirus? Katten wel, honden niet Martijn Peters

01 april 2020

17u34 2 Dat het nieuwe coronavirus oorspronkelijk van dier op mens is overgedragen, is geweten. Maar een paar dagen terug testte plots ook een kat uit Luik positief. Niet alleen werd het virus teruggevonden in de uitwerpselen van het dier, het vertoonde ook symptomen. Hoewel het niet vaak lijkt voor te komen, wordt de vraag toch gesteld: Kan het coronavirus ook overgedragen worden van mens op dier? En tussen dieren onderling? Een studie van de Chinese Academie voor Landbouwwetenschappen zocht een antwoord.

Het nieuwe coronavirus is een zoönose. Dat wil zeggen dat het van nature overdraagbaar is van dier op mens. Om daarin te slagen, moet het virus in contact kunnen komen met een mens én moet het infectiemechanismen hebben die ook in menselijke cellen werken.

Honden niet, katten en fretten wel

De wetenschappers van de Chinese Academie zagen dat het coronavirus (afkomstig van een menselijk staal) zich niet in kippen, eenden, varkens en honden kon voortplanten. Eerder werd het virus wel waargenomen bij twee honden in Hongkong, maar dit is waarschijnlijk de reden waarom zij geen symptomen vertoonden.

Bij fretten en katten ligt het anders. Bij beide dieren werd het virus teruggevonden in neusspoelingen tijdens de dagen na de initiële blootstelling. Daarnaast vonden ze genetisch materiaal van het coronavirus terug in de bovenste luchtwegen. Bij katten werd het ook teruggevonden in de stoelgang en bij fretten in rectale stalen. Bij de fretten werd er ook gekeken naar de impact van het virus op hun lichaam. Zij hadden last van bloedvatontstekingen, een verhoogde hoeveelheid immuuncellen in de longblaasjes en een lichte ontsteking van de luchtpijp.

Er werd nog een extra test gedaan bij de katten om te kijken of het virus ook overdraagbaar was tussen katten onderling. Daarvoor werd er een niet-blootgestelde kat in de buurt van besmette katten geplaatst. Ook deze kat raakte besmet, waaruit blijkt dat het virus zich, net zoals bij de mens, tussen katten kan verplaatsen via vloeistofdruppeltjes. Tot slot bleek ook dat jonge katjes meer vatbaar waren voor het coronavirus en zware schade aan de luchtwegen opliepen.

ACE2-receptor

De wetenschappers vermoeden dat het al dan niet aanwezig zijn van de ACE2-receptor de reden is waarom het virus zich wél kan voortplanten in het ene huisdier en niet in het andere. Die receptor is de toegangspoort waarlangs het coronavirus menselijke cellen binnendringt. Deze is ook aanwezig bij cellen in de luchtwegen van katten en fretten. De infectiemechanismen van het coronavirus die in menselijke cellen voor besmetting zorgen, lijken dus ook te werken in die van enkele van onze huisdieren.

ALs je zelf besmet bent met het coronavirus, is het belangrijk om je voorzorgen te nemen als je met je kat in contact komt. Het wordt ook aangeraden om katten met griepachtige verschijnselen binnen te houden, zodat ze niet het virus aan hun soortgenoten kunnen overdragen. Voor verkouden honden wordt geadviseerd ze slechts kort uit te laten. Zoals met alle voorpublicaties is er meer onderzoek nodig.