Is jouw job een last? Zo beleef je meer plezier op de werkvloer TTR

22 oktober 2018

12u55 1 We spenderen maar liefst 60.000 uren van ons leven op het werk. Het plezier op de werkvloer is soms ver te zoeken door strakke deadlines, uitgebluste collega’s of klagende klanten. Onze job kan aanvoelen als een grote last. Toch kan het ook anders. Met deze 7 prikkelende tips verhinder je dat je ‘s avonds als een stresskip naar huis keert:

1. Zet je cruisecontrol uit

We zijn gewoontedieren: wat werkt, dat werkt. Veranderen is voor anderen, want veranderen betekent iets anders doen. Dat is vermoeiend, lastig en niet leuk. We cruisen liever door op de ingeslagen weg. Waaraan beleef ik plezier in mijn werk? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet de cruisecontrol uit. Even stilstaan bij wat jijzelf wilt. Stevig nadenken in je comfortzone. Pas daarna kun je een volgende afslag nemen. Bijvoorbeeld de afslag werkplezier.

2. Innerlijk joggen

Werkplezier werkt als een spier. Hoe meer je hem traint hoe sterker hij wordt. Plezier trekt plezier aan. Het werkt aanstekelijk. Je krijgt er oog voor, wordt er beter in. Plezier hebben is innerlijk joggen. Het verlaagt de werkdruk. Begin met kleine stapjes om werkplezierspierpijn te voorkomen. Gelukkig hebben die kleine stapjes effect. Je hebt al snel een A4’tje verlegd op het kantoor.

3. Sleutelbosslaapje

Een power nap of siësta doet wonderen. Toch rust er een taboe op. Dat is jammer, het is een van de meest productieve tips. Serial entrepreneur Boris Veldhuijzen van Zanten roemt het sleutelbosslaapje. Ga liggen met je sleutelbos in je hand. Wanneer je in slaap valt, verslapt je hand en vallen je sleutels op de grond en schrik je weer wakker. Net op tijd.

4. Vergelijk jezelf met jezelf

De kunst is om niet te kijken naar wat anderen doen, maar te kiezen voor je eigen weg. Neem genoegen met wat je hebt, het leven is geen wedstrijd.

5. Meer zeuren

Soms gaat er niets boven zeuren. Zeuren is goed. Het heeft een duidelijke functie op je werk. Het is een noodzakelijke uitlaatklep voor negatieve gevoelens of gedachten. Maar pas op, klaag met mate. Op een cynische zeurkous zit niemand te wachten. Het is net als met zout. Een snufje zout doet wonderen in de maaltijd, te veel bederft de boel. Veel plezier met een snufje klagen.

6. Maak een niet-nu-lijst

Niet alles hoef je nu en onmiddellijk te doen. Sterker nog, heel veel dingen kunnen wachten of hoeven helemaal niet te gebeuren.

7. Loop zingend of fluitend door de gangen

Voor gevorderden: huppel, loop achterstevoren, in slow motion, zet een clownsneus op, sta stil als een levend standbeeld.

Deze 7 tips zijn slechts een selectie. Auteur Rob Koops geeft in zijn boek ‘WRKPLZR’ maar liefst 101 tips om meer uit je werk te halen, 192 pagina’s, uitgeverij STAMPEI.