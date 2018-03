Is jouw gemeente erbij? Idee gelanceerd voor verplichte fusie bij minder dan 10.000 inwoners TT

27 maart 2018

18u26

Bron: Belga 32 Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) is het idee genegen om in de volgende legislatuur een ondergrens voor de grootte van gemeenten op te leggen. Dat zegt ze in reactie op een voorstel van werkgeversorganisatie Voka.

Gemeenten moeten focussen op hun kerntaken en gemeenten met minder dan 10.000 inwoners moeten verplicht fuseren. Dat staat in een memorandum voor de lokale verkiezingen van oktober 2018 dat Voka dinsdag voorgesteld heeft tijdens een evenement in Brussel, waarbij tweehonderd burgemeesters, ondernemers en stakeholders in debat gingen. Grote gemeenten zijn volgens Voka niet per definitie bestuurskrachtiger dan kleine, maar "er bestaan wel empirische studies die aantonen dat gemeenten met een inwonersaantal van minder dan 10.000 duidelijk de rol lossen".

Homans zette deze legislatuur in op vrijwillige fusies en wist zo zeven nieuwe fusiegemeenten tot stand te brengen (zie kaart onderaan). Een tiental andere gemeenten toonde interesse, maar haalde de deadline van 31 december 2017 niet.

"Best van onderuit"

"Ik denk dat een fusie nog steeds best van onderuit komt", zegt Homans vandaag. "In Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, bijvoorbeeld, werden de inwoners bijzonder goed betrokken bij het project. Maar soms moet je ook iets tegen de wens van de bevolking in doen."

Een eventuele beslissing over een ondergrens is een zaak voor de volgende legislatuur, maakt Homans duidelijk. Maar N-VA zal het minimumaantal op tafel leggen als de partij wordt betrokken bij de vorming van de volgende regering. De ondergrens zal dan wellicht hoger liggen dan de 10.000 die Voka voorstelt, suggereert Homans.

In de bevoegde commissie van het Vlaams parlement werden vanmiddag de zeven nieuwe fusiegemeenten goedgekeurd. Daarvoor moest telkens een afzonderlijk decreet worden opgesteld. Het gaat om Aalter en Knesselare, Puurs en Sint-Amands, Kruishoutem en Zingem, Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, Neerpelt en Overpelt, Deinze en Nevele en Lovendegem, Waarschoot en Zomergem.