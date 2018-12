Is het nu een nieuwe regering of niet? Isolde Van Den Eynde

11 december 2018

05u00 0 Dag één in de oppositie en Bart De Wever gaat met de N-VA al vol in de aanval op premier Michel en zijn oranje-blauwe minderheidsregering. "Beeld u in dat ik met Elio Di Rupo naar de koning ga en zeg: 'Wij hebben een tegenregering.' Dat kan, want we hebben meer zetels."

Een hele dag gebakkelei, op dag één van Michel II - als het al Michel II ís, want ook daar bestaan twijfels over. Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke is het dat niet: "De oranje-blauwe coalitie is geen Michel II, maar wel een bestaande regering waar één partij ontslag heeft uit genomen en een aantal mensen vervangen is." Dat standpunt is niet onbelangrijk: als het geen nieuwe regering is, moet Michel geen vertrouwensstemming in het parlement organiseren. Zo'n stemming overleven, met een oppositie van 98 parlementsleden tegen een minderheidsregering van MR, Open Vld en CD&V - 52 parlementairen 'sterk' - is mathematisch net zo mogelijk als de WK-kwalificatie van de Rode Duivels in de donkere jaren. Tenzij N-VA steunt.

Beetje gek

De verzamelde oppositie - met de N-VA op kop - ziet dat anders. "Men beklemtoont fel dat dit een nieuwe regering is. Ze heeft zelfs een nieuwe naam, de oranje-blauwe regering, en ze heeft nieuwe programmapunten zoals het klimaat. Dan lijkt het mij logisch dat je het vertrouwen vraagt", aldus Bart De Wever gisteravond in 'TerZake'. "Normaal heeft de regering een meerderheid in het parlement. N-VA heeft samen met PS 54 zetels, de Marrakesh-coalitie heeft er 52. Beeld u in dat ik samen met Elio Di Rupo naar de koning ga en zeg: 'Wij zijn een tegenregering.' We hebben meer zetels. Dat is een beetje gek."

De Wever sluit wel niet uit dat hij het vertrouwen geeft aan Michel. "Dat hangt af van de regeerverklaring en of men die vooraf met ons heeft afgetoetst. Maar als men doet alsof men ons niet nodig heeft om een democratische meerderheid te hebben, dan is dat een soort van hele zachte, verborgen staatsgreep."

Géén verkiezingen

Als Michel geen vertrouwensstemming organiseert, kan de oppositie wel een motie van wantrouwen indienen. De PS zei meteen dat, als één partij die indient - maar niet Vlaams Belang of de Parti Populaire - ze tegen de regering-Michel zal stemmen, maar ze zal daartoe zelf geen initiatief nemen. De Vlaamse oppositie houdt voorlopig in beraad of ze zo'n motie indient en welk kamp ze dan zal kiezen. Bij de N-VA zijn ze alvast niet van plan zo'n motie van wantrouwen in te dienen, volgens voorzitter De Wever. "We hebben heel veel goede dingen afgesproken met de Zweedse coalitie, zoals de jobsdeal, de fiscaliteit van de pensioenen... Als men met die goede hervormingen komt, wil ik die graag goedkeuren. Ik wil absoluut geen vervroegde verkiezingen."

Vanuit Marrakesh reageerde premier Michel kort en uiterst voorzichtig op de heisa. "Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel zijn er vervroegde verkiezingen, ofwel werken we samen tot mei 2019. Dat is de enige andere mogelijkheid om een vorm van immobilisme van een jaar of meer te voorkomen", aldus Michel.

Verantwoordelijkheid

De premier start vandaag met consultatiegesprekken met de andere partijen, in een poging zich van steun voor zijn minderheidskabinet te verzekeren. Michel: "Ik reken toch op een minimale zin voor verantwoordelijkheid van de politieke partijen die in het parlement zitten en niet in de regering."