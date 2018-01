Is het nog voordelig om diesel of benzine te tanken in onze buurlanden? IB

In België is een tank benzine van 50 liter nog slechts 1,5 euro duurder dan eenzelfde tank diesel. Het prijsverschil tussen diesel en benzine is overal in Europa kleiner geworden in vergelijking met twee jaar geleden. In België, Frankrijk en Spanje is het prijsverschil tussen beide brandstoffen minder dan 10 eurocent per liter geworden. In 2016 was dat in België nog meer dan 22 eurocent. Dat blijkt vandaag uit cijfers van mobiliteitsclub VAB.

De prijs van diesel is in Europa gemiddeld met 28 procent toegenomen in de voorbije twee jaar, de prijs van benzine steeg met 14 procent. In Frankrijk en België waren de prijsstijgingen van diesel het grootst, met respectievelijk 38 procent en 33 procent.

Nederland is een uitzondering in Europa: daar blijft het verschil tussen diesel en benzine groot (30 eurocent) en betalen automobilisten 15 euro meer voor een tank benzine van 50 liter. In België is een tank benzine van 50 liter nog slechts 1,5 euro duurder dan eenzelfde tank diesel.

Accijnsverhoging op diesel

De prijzen van benzine en diesel zullen in België dit jaar nog meer naar elkaar toegroeien, door de accijnsverhoging op diesel. Wie wil besparen door in het buitenland te tanken, kan dat in Luxemburg. Op een tank van 50 liter diesel bespaar je daar meer dan 17 euro tegenover tanken in België. Ook Duitsland is voordeliger (ruim 8 euro) om diesel te tanken. In Nederland en Frankrijk loopt de prijs van diesel vrijwel gelijk met die in België.

Wie met benzine rijdt kan enkel in Luxemburg echt voordeel (12,5 euro) halen uit een tankbeurt van 50 liter. In Nederland is benzine veel duurder.