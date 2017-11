Is het legaal om de politie te filmen? TK

07u34

Bron: VRT 0 Photonews Gisteren getuigde een vader bij de VRT over de rellen van woensdag op het Muntplein. Hij liet weten dat zijn zoon samen met enkele vrienden werd opgepakt. Niet omdat ze relschoppers waren, maar omdat enkelen foto's namen van hardhandige agenten. Volgens de man volstrekt legaal, maar is dat ook zo? Mag je beelden maken van de politie?

Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie, liet gisteren op Radio 1 zijn licht schijnen op de kwestie. "Eigenlijk is het wel legaal. Er is geen enkele wet die zegt dat je agenten in actie of in functie niet zou mogen filmen. Maar er hangt wel een grote voorwaarde aan vast: je moet er een rechtsgrond voor hebben. Je moet een bepaalde bedoeling hebben, en die moet ook wettelijk zijn."

Met andere woorden: je moet een gegronde reden hebben om beelden te maken van de politie. "Een van die rechtsgronden kan bijvoorbeeld zijn dat je aan journalistiek doet, of dat je een maatschappelijk belang wil aantonen." Je mag daarbij wel nooit iemand viseren. "Dat geldt niet alleen voor agenten, maar voor alle burgers. Als je van iemand een soort portret maakt, heb je daarvoor diens toestemming nodig."

Geen heldere wetgeving

De politie kan je wel altijd vragen om te stoppen met filmen of fotograferen als er geen gegronde reden is. "Maar in principe kunnen agenten niet veel meer doen dan vragen om niet gefilmd te worden. En aan een journalist mogen ze het helemaal niet vragen. Daarvoor hoef je zelf geen perskaart te hebben, je moet gewoon kunnen aantonen dat je aan journalistiek doet."

Het blijft wel altijd wat koffiedik kijken. "Kijk maar naar wat in Brugge gebeurd is, waar twee agenten in functie gefilmd werden door een burger en waar ze uitdrukkelijk gevraagd werden dat niet te doen. De man vond dat dat zijn recht was op een openbare plaats, maar dat is geen argument. Dan komt het neer op de mening van de rechter, die oordeelde dat het een inbreuk op de privacywetgeving was. Glasheldere wetgeving is daar niet over."