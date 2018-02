Is het einde van de zomertijd nabij? Europees parlement vraagt meer onderzoek over afschaffing (POLL) TT

08 februari 2018

07u38

Bron: Belga 1013 Eind maart schakelt heel Europa opnieuw over naar de zomertijd. Maar heeft dat eigenlijk nog wel zin? Een informele coalitie van een tachtigtal Europarlementsleden van diverse politieke pluimage heeft het gehad met die halfjaarlijkse wijziging van de klok en wilde het voltallige halfrond vandaag in Straatsburg vragen stelling in te nemen. Maar het parlement heeft de kwestie doorverwezen naar de Europese Commissie.

De omschakeling van wintertijd naar zomertijd en vice versa wordt geregeld in een Europese richtlijn. Die zorgt ervoor dat alle lidstaten in het laatste weekeinde van maart de klok een uur vooruit zetten en het laatste weekend van oktober weer een uur terugdraaien. Het oorspronkelijke idee van de invoering van de zomertijd is energiebesparing, omdat de verlichting in de zomer een uur later aangestoken kan worden.

Het parlement heeft nu met grote meerderheid beslist de Commissie te vragen een grondig onderzoek te voeren naar de richtlijn. Een beslissing is er dus vandaag ook niet gevallen. Vorig najaar liet het dagelijks bestuur van de Europese Unie trouwens al verstaan dat ze de kwestie aan het onderzoeken is.

Volgens de coalitie van parlementsleden, aangevoerd door de Tsjech Pavel Svoboda, is het argument van energiebesparingen achterhaald, en plaatst steeds meer wetenschappelijk onderzoek de halfjaarlijkse routine in een slecht daglicht. "De mens heeft een interne klok en het is schadelijk voor de gezondheid om die klok twee keer per jaar te verstoren", meent de Finse Heidi Hautala.

"Heel wat last voor kwetsbaren in de samenleving"

"De kwetsbaren in onze samenleving, zoals kinderen, ouderen en mensen met gezondheidsproblemen, ondervinden heel wat last door de verstoring van hun bioritme", zei Mark Demesmaeker (N-VA). De uurwisseling is volgens hem onnodig, want onder meer door de intrede van de ledlamp levert ze niet of nauwelijks de gewenste energiebesparingen op. Tom Vandenkendelaere (CD&V) beaamde. Hij merkt ook aanzienlijke gevolgen voor de landbouw. "De melkveesector bijvoorbeeld spreekt van een omzetverlies van 10 procent door verminderde melkproductie."

Hun Nederlandse collega Annie Schreijer-Pierik opperde dat twintig procent van de Europeanen er last van kan hebben. "Ik spreek over moeders met kleine kinderen, ouderen die er heel veel moeite mee hebben, verpleegkundigen hebben ons geattendeerd", getuigde de christendemocrate, die ook verwees naar Nederlandse cijfers die een stijging van het aantal verkeersdoden en hartaanvallen laten zien.

"Fijne zomeravonden, dat is levenskwaliteit"

Voor Hilde Vautmans (Open Vld) mag alles dan weer blijven zoals het is. "Niemand ontkent dat er ongemakken zijn, maar die wegen niet op tegen de voordelen. Het zomeruur behouden betekent gedurende zeven maanden een uur langer zonlicht, fijne zomeravonden, terrasjes,... dat is levenskwaliteit". Ook een afschaffing van het winteruur is volgens haar niet aan te raden. "Vijf maanden een uur later licht: dan moeten de kinderen in het donker met de fiets naar school."

Volgens Ivo Belet (CD&V) mag er pas beslist worden wanneer de gevolgen in de hele Europese Unie duidelijk zijn. "Sommige landen willen geen zomeruur meer, andere willen het zomeruur het hele jaar door. We moeten ons niet in de chaos storten", meent Belet, die tevreden is dat de 'silent majority' in het halfrond aan het langste eind trok. "De kwestie is ook niet hoogdringend. Er is hier genoeg werk op de plank."

Sommige Belgische leden, waaronder Bart Staes, peilden net zoals het parlement zelf alvast op sociale media naar de mening van de burger.

