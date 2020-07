Is het dragen van een mondmasker altijd de veiligste keuze? Microbiologen bezorgd over “veiligheid en correct gebruik” ervan AW

29 juli 2020

17u06 2 Enkele microbiologen aan de Universiteit Antwerpen maken zich zorgen over de “bioveiligheid en het correct gebruik” van mondmaskers, meer specifiek zelfgemaakte stoffen mondmaskers. “We hebben nog veel te onderzoeken, maar ik raad ze af buiten en ben inderdaad bezorgd”, schrijft Sarah Lebeer, microbioloog aan de Universiteit Antwerpen op Twitter.

Doordat we mondmaskers plots overal (op restaurant, in drukke winkelstraten en in de supermarkt om maar enkele voorbeelden te noemen) moeten dragen, vragen enkele wetenschappers aan de Universiteit van Antwerpen zich af of het wel veilig is om mondmaskers zo veelvuldig te gebruiken. “Ze gedurende langere perioden dragen kan resulteren in een hogere concentratie aan microben”, zo staat te lezen in een verslag van het labo Toegepaste Microbiologie en Biotechnologie waar professor Sarah Lebeer werkt.

We doen er inderdaad onderzoek naar @BirUantwerpen https://t.co/njzYpWhuTK - wel nog veel te onderzoeken. Maar ik raad ze af buiten en ben inderdaad ook bezorgd over de ‘bioveiligheid’ en correct gebruik ervan Sarah Lebeer(@ SarahLebeer) link

Om die reden is er een onderzoeksteam aan de slag gegaan met enkele experimenten. Daaruit bleek alvast dat katoenen mondmaskers maar liefst tien tot zelfs twintig keer meer bacteriën kunnen bevatten dan de chirurgische exemplaren. Dat kan te wijten zijn aan een hogere vochtigheidsgraad. Chirurgische mondmaskers zijn beter voorzien van absorberend materiaal. Bovendien bevat die laatste groep altijd een filter.



En hoe zit het dan met het hergebruiken van (stoffen) mondmaskers? Chirurgische maskers worden eenmalig gebruikt, daarna dienen ze weggegooid te worden. Maar een katoenen masker is net bedoeld om veelvuldig te gebruiken. Uit de experimenten blijkt nogmaals dat het aangeraden is om de mondmaskers op minstens 60 tot zelfs 100 graden uit te wassen. Op die manier bevatten ze 25, 60 tot zelfs 95 keer minder bacteriën.