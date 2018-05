Is de verkiezingsaffiche ten dode opgeschreven?

Astrid Roelandt

29 mei 2018

17u52

Bron: eigen berichtgeving

Zullen verkiezingsaffiches in oktober nog onze straten (ont)sieren? Of wordt de strijd straks op sociale media - en grote billboards - uitgevochten? In Antwerpen kwamen de partijen overeen om geen publieke aanplakborden meer te plaatsen bij de verkiezingen. Volgt de rest?