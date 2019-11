Is de nieuwe CD&V-voorzitter bekend of komt er een tweede ronde? tvc

17 november 2019

18u44

Bron: Belga 0 De leden van CD&V kunnen nog tot vanavond 20 uur kiezen wie hun nieuwe partijvoorzitter wordt. Morgen worden de stemmen geteld. De kans is groot dat geen van de zeven kandidaten de vereiste vijftig procent van de stemmen haalt. In dat geval nemen de twee best geplaatste kandidaten het tegen elkaar op in een tweede ronde, waarvan de resultaten op 6 december worden bekendgemaakt.

Zeven kandidaten hebben zich gemeld om CD&V-voorzitter te worden. Vlaams parlementslid en burgemeester van De Pinte Vincent Van Peteghem (39), Vlaams parlementslid en burgemeester van Tienen Katrien Partyka (46), burgemeester van Maasmechelen en ex-Kamerlid Raf Terwingen (47), jongerenvoorzitter Sammy Mahdi (31) uit Vilvoorde, acteur en burgemeester van Affligem Walter De Donder (58), burgemeester van Damme en havenbaas van Zeebrugge Joachim Coens (53) en gewezen jongerenvoorzitter Christophe Vermeulen (38) uit Gent.

De 44.150 stemgerechtigde leden van CD&V konden de voorbije weken per brief of online hun stem uitbrengen. Deze namiddag had de helft van hen dat al gedaan. Morgenochtend worden alle stemmen nagekeken en geteld. Morgenmiddag maakt de partij de resultaten bekend.

De nieuwe CD&V-voorzitter wacht de taak om de Vlaamse christendemocraten opnieuw te doen aanknopen met verkiezingswinst. Op 26 mei boekte CD&V zijn slechtste resultaat ooit (15,4 procent voor het Vlaams Parlement). Verschillende kandidaten geven aan dat ze van een duidelijkere of meer offensieve communicatie een speerpunt willen maken. Anderen leggen de nadruk op meer inspraak vanuit de basis of op een andere relatie met middenveldorganisaties.

