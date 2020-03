Exclusief voor abonnees

Is de lente al aangebroken? “Als het nu vriest, is dat een catastrofe”

Aylin Koksal

05 maart 2020

18u07

0

De buxusmotten zijn weer actief, egels ontwaken te vroeg uit hun winterslaap, bloesems staan nu al in bloei en de afgelopen maand zijn in ons land wel tientallen tekenbeten gemeld. Is de lente te vroeg aangebroken?