IS: "Benjamin heeft zich dankzij prediker in gevangenis bekeerd tot Bakr Al-Belgiki" Guy Van Vlierden

01 juni 2018

07u48 3 Islamitische Staat heeft de aanslag van dinsdag in Luik nog eens uitdrukkelijk opgeëist. Dat gebeurde in het nieuwste nummer van An-Naba, een berichtenblad in het Arabisch dat de terreurgroep nog wekelijks verspreidt.

In een artikel onder de titel 'Strijder valt politie aan en een aantal van hen zijn gedood' wordt beschreven hoe Benjamin Herman tot zijn daad is overgegaan. "Volgens goede bronnen heeft hij zich bekeerd dankzij een prediker in de gevangenis en de naam Bakr Al-Belgiki aangenomen", staat er te lezen.

"Daags na zijn vrijlating viel hij de kruisvaarders aan." Er is echter geen foto te zien en details die zouden kunnen bewijzen dat IS daadwerkelijk contact met Herman heeft gehad, ontbreken in het artikel.