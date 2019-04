Is 5G gevaarlijk? “Kortzichtigheid over 5G, dat is pas slecht voor de gezondheid” TVC

01 april 2019

10u40

Brussels Open Vld-fractieleidster Els Ampe haalt uit naar het verzet van Brussels milieuminister Céline Fremault (cdH) tegen de uitrol van het 5G-netwerk in het Brussels Gewest. De minister verwijst naar gezondheidsrisico's, maar Ampe wijst erop dat ze door haar verzet net de gezondheid schaadt.

"Ik kan zo'n technologie niet verwelkomen als de stralingsnormen, die de burger moeten beschermen, niet gerespecteerd worden. 5G of niet," zei Fremault dit weekend in L'Echo. "De Brusselaars zijn geen proefkonijnen, waarvan ik de gezondheid met winst kan verkopen. We kunnen niets aan de twijfel overlaten."

Krampachtig vasthouden aan het verleden is ook slecht voor onze gezondheid want door 5G af te blokken, verhindert Minister Frémault heel wat medische toepassingen Els Ampe

Ampe wijst erop dat de cdH-minister al jaren stokken in de wielen steekt van de uitrol van 5G, de nieuwe telecommunicatietechnologie die communicatie toelaat zonder tijdsinterval zodat bijvoorbeeld operaties op afstand mogelijk worden. Dit weekend deed ze er een schepje bovenop door te stellen dat Brusselaars 'geen proefkonijnen' zijn.

Els Ampe vindt de houding van Fremault kortzichtig: "Krampachtig vasthouden aan het verleden is ook slecht voor onze gezondheid want door 5G af te blokken, verhindert Minister Frémault heel wat medische toepassingen". Omdat er geen wachttijd is tussen zender en ontvanger kan 5G-technologie ingezet worden om operaties op afstand uit te voeren zodat cruciale minuten worden gewonnen, argumenteert de Open Vld'ster.

Ook voor verkeersveiligheid speelt 5G een belangrijke rol, want het laat toe dat bussen, auto's, trams en andere voertuigen instant met elkaar communiceren om zo verkeersongevallen te vermijden, voegt Ampe er nog aan toe.