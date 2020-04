Iriscare geeft toe: “In sommige Brusselse woonzorgcentra is drie vierde personeel out” KVDS

14 april 2020

09u02 0 Amper een kwart van de Brusselse woonzorgcentra is nog coronavrij. Dat heeft woordvoerder Sven Heyndrickx van Iriscare – de instelling die de bejaardenzorg in Brussel organiseert – gezegd in De ochtend op Radio 1. In sommige van de rusthuizen is drie vierde van het personeel out.

Het was de Aalsterse spoedarts Ignace Demeyer die gisteren de aandacht vestigde op de toestand in de Brusselse woonzorgcentra bij VTM NIEUWS. Volgens de arts was er sprake van een “dramatisch aantal besmettingen bij het zorgpersoneel, voornamelijk in Brussel”.

Ernstig

Sven Heyndrickx van Iriscare bevestigt dat de toestand ernstig is. Volgens hem zijn al in meer dan drie kwart van de bijna 150 Brusselse rusthuizen coronabesmettingen gemeld. Amper een kwart is nog coronavrij. “Er zijn wel grote individuele verschillen tussen de woonzorgcentra onderling. In sommige is drie vierde van het personeel out, in andere voelen ze amper iets.”





Volgens Heyndrickx is het nog niet duidelijk hoeveel besmettingen er nu exact zijn bij bewoners en personeel. Iriscare hoopt daar binnenkort een beeld van te hebben door massaal te testen. “Vorige week is een eerste reeks van 2.000 tests afgenomen. Eind deze week zullen we resultaten hebben.”

In totaal krijgt Brussel 20.000 testkits van federaal minister Philippe De Backer (Open Vld). “Daar zijn we blij mee. Zo kunnen we een volledig beeld krijgen van de toestand”, aldus Heyndrickx.

Hij benadrukt wel dat er sinds 11 maart al een reeks maatregelen genomen is. “Elke dag worden alle woonzorgcentra gecontacteerd om te vragen hoe de stand van zaken is en welke hulp ze nodig hebben”, aldus de woordvoerder. “Er is ook ondersteuning door mobiele teams van Artsen zonder Grenzen en Defensie en door een pool van vrijwilligers.”

