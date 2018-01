Irina De Knop trekt opnieuw Lijst Burgemeester in Lennik sam

24 januari 2018

19u44

Bron: belga 0 Irina De Knop (39) trekt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Lennik opnieuw de 'Lijst Burgemeester (LB) - Open Vld'. De Knop zetelt sinds 2007 in de gemeenteraad, werd toen meteen benoemd tot schepen en is sinds 2011 burgemeester in een coalitie van LB en CD&V. In de periode 2009-2014 zetelde ze in het Vlaams parlement.

Bij de verkiezingen van 2012 haalde LB 7 zetels en CD&V 4, wat als coalitie een meerderheid opleverde van 11 op 19. Door onenigheid binnen LB besloot in 2015 eerst Kelly Van Vlaenderen als onafhankelijke te gaan zetelen.

LB-CD&V verloor vervolgens maandenlang haar meerderheid omdat schepen Filip Van Ginderdeuren (LB) tot twee maal toe achter de tralies vloog op verdenking van valsheid in geschrifte. Na zijn vrijlating in 2015 stelde hij zich bovendien enkele maanden op als onafhankelijke. De plooien werden pas gladgestreken toen hij zijn inmiddels afgenomen schepenbevoegdheden terugkreeg. Ook in 2017 waren in het college enkele fricties met Van Ginderdeuren.

De Knop weigerde vandaag te antwoorden op de vraag of Van Ginderdeuren een plaats krijgt op de LB-lijst.