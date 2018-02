Iran leeft nucleair akkoord na kv

22 februari 2018

18u08

Bron: Belga 0 Iran leeft wel degelijk zijn engagementen na in het kader van het nucleair akkoord dat Teheran in 2015 afsloot met de internationale gemeenschap. Dat staat in een trimestrieel rapport van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA). De Amerikaanse president Donald Trump dreigt ermee het akkoord in mei op te zeggen.

Volgens het IAEA heeft Iran geen uranium verrijkt tot verboden percentages, en heeft het geen illegale stocks van laag verrijkt uranium of zwaar water aangelegd. Zwaar water wordt gebruikt in reactoren die plutonium kunnen maken. Bovendien hebben medewerkers van het Atoomagentschap probleemloos toegang gekregen tot alle relevante locaties.

De vaststellingen, die verwacht werden, komen er op minder dan drie maanden voor het verstrijken van een door Trump gesteld ultimatum om de "verschrikkelijke lacunes" in het akkoord te verhelpen.

Iran en de grootmachten VS, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland (de G5+1) sloten het nucleair akkoord in juli 2015 af, dus nog tijdens de ambtstermijn van Barack Obama. De tekst steekt de nucleaire activiteiten van Teheran in een strak keurslijf, met de bedoeling te garanderen dat ze vreedzaam blijven.

Sinds Trump president werd, dreigt Washington er echter regelmatig mee om weer sancties tegen Iran in te voeren. Die sancties werden opgeschort na het afsluiten van het akkoord. Zo zei vicepresident Mike Pence eind januari nog dat de tekst in zijn ogen een "ramp" is en dat de Verenigde Staten zich er "onmiddellijk" uit zullen terugtrekken als de tekst niet aangepast wordt zoals Washington dat wil.

Nieuwe sancties zouden de facto een einde van het nucleaire akkoord betekenen. De andere grootmachten blijven wel achter de Iran-deal staan.